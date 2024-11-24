Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов

Высокие летние температуры делают выращивание помидоров в теплице настоящим вызовом для огородников. В условиях жары, когда температура в теплице достигает 50 °C, плоды томатов часто начинают трескаться. Это не только портит внешний вид урожая, но и делает его уязвимым для инфекций. Однако избежать этой проблемы можно, соблюдая несколько ключевых рекомендаций.
Основная причина трещин на томатах — резкие колебания уровня влажности почвы. Если грунт пересыхает, а затем резко получает большое количество воды, плоды не успевают адаптироваться, их кожица рвется. Особенно подвержены растрескиванию томаты с тонкой кожурой.
1. Выбор устойчивых сортов
Селекционеры вывели сорта и гибриды, которые меньше подвержены растрескиванию. Среди них:
Эти гибриды отличаются плотной кожицей и устойчивостью к перепадам влажности.
2. Правильная подготовка грунта
Грунт в теплице должен быть влагоемким, чтобы удерживать воду, но не создавать условия для застоя.
Для песчаных почв: добавьте перегной, глину и торф.
Для глинистых: внесите торф, опилки и песок.
Торфяные почвы: улучшаются добавлением дерновой земли и перегноя
3. Регулярные поливы
Равномерное увлажнение почвы — ключ к предотвращению растрескивания.
Рекомендации:
Если полив был пропущен и почва пересохла, увлажняйте постепенно, давая воде впитаться перед следующим поливом.
4. Снижение температуры в теплице
Избегайте перегрева теплицы:
5. Своевременный сбор урожая
Собирайте плоды регулярно, особенно перед поливом. Если томаты начнут наполняться влагой после полива, они могут лопнуть даже при хранении. Чтобы избежать потерь, снимайте крупные зеленые плоды — они дозреют в тепле.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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