Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Высокие летние температуры делают выращивание помидоров в теплице настоящим вызовом для огородников. В условиях жары, когда температура в теплице достигает 50 °C, плоды томатов часто начинают трескаться. Это не только портит внешний вид урожая, но и делает его уязвимым для инфекций. Однако избежать этой проблемы можно, соблюдая несколько ключевых рекомендаций.

Фото: commons.wikimedia. org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0 Растрескавшийся помидор

Причины растрескивания помидоров

Основная причина трещин на томатах — резкие колебания уровня влажности почвы. Если грунт пересыхает, а затем резко получает большое количество воды, плоды не успевают адаптироваться, их кожица рвется. Особенно подвержены растрескиванию томаты с тонкой кожурой.

5 правил для защиты томатов от растрескивания

1. Выбор устойчивых сортов

Селекционеры вывели сорта и гибриды, которые меньше подвержены растрескиванию. Среди них:

Алькасар,

Аморе,

Гусарский,

Ля-ля-фа,

Розарио.

Эти гибриды отличаются плотной кожицей и устойчивостью к перепадам влажности.

2. Правильная подготовка грунта

Грунт в теплице должен быть влагоемким, чтобы удерживать воду, но не создавать условия для застоя.

Для песчаных почв: добавьте перегной, глину и торф.

Для глинистых: внесите торф, опилки и песок.

Торфяные почвы: улучшаются добавлением дерновой земли и перегноя

3. Регулярные поливы

Равномерное увлажнение почвы — ключ к предотвращению растрескивания.

Рекомендации:

Поливайте раз в 3-5 дней.

Используйте объемный полив, чтобы увлажнить почву на глубину.

Применяйте мульчирование (опилки, перегной, картон) для удержания влаги.

Если полив был пропущен и почва пересохла, увлажняйте постепенно, давая воде впитаться перед следующим поливом.

4. Снижение температуры в теплице

Избегайте перегрева теплицы:

Проветривайте теплицу, открывая двери и форточки.

Затеняйте стены и крышу раствором извести.

Рассмотрите возможность установки кондиционера или вентиляторов для автоматического регулирования температуры.

5. Своевременный сбор урожая

Собирайте плоды регулярно, особенно перед поливом. Если томаты начнут наполняться влагой после полива, они могут лопнуть даже при хранении. Чтобы избежать потерь, снимайте крупные зеленые плоды — они дозреют в тепле.

Полезные советы

Для равномерного полива используйте самодельные системы, например, пластиковые бутылки с отверстиями, которые обеспечивают медленное увлажнение почвы.

Поддерживайте влажность грунта стабильной — это снизит нагрузку на корневую систему томатов.

Убирайте потрескавшиеся плоды сразу, чтобы предотвратить распространение инфекций.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

