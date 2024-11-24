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10 растений для яркой клумбы: начните посев уже зимой

3:25
Садоводство

Создание цветущей клумбы, радующей глаз весь сезон, начинается с посева семян. Чтобы обеспечить раннее и продолжительное цветение, семена некоторых видов цветов следует высевать уже зимой. Рассмотрим, какие растения стоит выбрать для рассадного метода и как за ними ухаживать.

Цветы
Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander, CC BY-SA 3.0
Цветы

Топ-10 цветущих растений для рассадного метода

1. Петунья

Этот яркий куст с цветками-граммофончиками цветет до осени, радуя своей неприхотливостью.

Особенности посева:

Семена рассыпают по увлажненному грунту, накрывают пленкой или стеклом и убирают в теплое темное место. При первых всходах укрытие снимают. Необходимо провести не менее двух пикировок до высадки.

2. Бегония

Эта пестрая красавица требует дополнительного освещения для более раннего цветения.

Особенности посева:

Семена высевают поверхностно, не присыпая, и создают влажный микроклимат.

3. Лобелия

Миниатюрные цветы разных оттенков добавят изысканности любой клумбе.

Особенности посева:

Семена сеют, как петунью. В дальнейшем рассаду пикируют в отдельные емкости, группируя по несколько ростков.

4. Вербена

Ароматное растение с крупными семенами.

Особенности посева:

Семена слегка углубляют в грунт. Если оставить их на поверхности, контейнер накрывают темной пленкой, так как вербена прорастает в темноте.

5. Гвоздика Шабо

Этот цветок зацветает только через полгода после посева.

Особенности посева:

Семена углубляют на 3 мм, присыпают песком. Рассада требует нескольких пикировок для формирования крепких кустов.

6. Анютины глазки

Многолетник, который порадует яркими цветками уже к концу лета.

Особенности посева:

Семена слегка присыпают грунтом и размещают близко друг к другу, чтобы избежать пикировки.

7. Маргаритки

Цветут ранней осенью и хорошо переносят пересадку даже в цветущем состоянии.

Особенности посева:

Растению необходимы свет, влажность и тепло для успешного прорастания.

8. Люпин

Цветет уже в сентябре.

Особенности посева:

Семена предварительно замачивают, а посев проводят в отдельные контейнеры на глубину до 8 мм.

9. Хризантема

Многолетник, зацветающий в первый год посадки.

Особенности посева:

Семена располагают на поверхности грунта, увлажняют, а затем пикируют для подготовки к высадке.

10. Примула

Ее нежные бутоны появляются к осени…

Особенности посева:

Семена высевают под стекло в увлажненный грунт. Растение требует регулярного полива и минеральных подкормок.

Полезные советы

  • Для раннего цветения обеспечьте дополнительное освещение.
  • Следите за влажностью грунта, избегая пересушивания.
  • Регулярная пикировка укрепляет корневую систему растений.
  • Используйте специальные контейнеры для посадки, чтобы облегчить пересадку.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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