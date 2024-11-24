10 растений для яркой клумбы: начните посев уже зимой

Создание цветущей клумбы, радующей глаз весь сезон, начинается с посева семян. Чтобы обеспечить раннее и продолжительное цветение, семена некоторых видов цветов следует высевать уже зимой. Рассмотрим, какие растения стоит выбрать для рассадного метода и как за ними ухаживать.
1. Петунья
Этот яркий куст с цветками-граммофончиками цветет до осени, радуя своей неприхотливостью.
Особенности посева:
Семена рассыпают по увлажненному грунту, накрывают пленкой или стеклом и убирают в теплое темное место. При первых всходах укрытие снимают. Необходимо провести не менее двух пикировок до высадки.
2. Бегония
Эта пестрая красавица требует дополнительного освещения для более раннего цветения.
Особенности посева:
Семена высевают поверхностно, не присыпая, и создают влажный микроклимат.
3. Лобелия
Миниатюрные цветы разных оттенков добавят изысканности любой клумбе.
Особенности посева:
Семена сеют, как петунью. В дальнейшем рассаду пикируют в отдельные емкости, группируя по несколько ростков.
4. Вербена
Ароматное растение с крупными семенами.
Особенности посева:
Семена слегка углубляют в грунт. Если оставить их на поверхности, контейнер накрывают темной пленкой, так как вербена прорастает в темноте.
5. Гвоздика Шабо
Этот цветок зацветает только через полгода после посева.
Особенности посева:
Семена углубляют на 3 мм, присыпают песком. Рассада требует нескольких пикировок для формирования крепких кустов.
6. Анютины глазки
Многолетник, который порадует яркими цветками уже к концу лета.
Особенности посева:
Семена слегка присыпают грунтом и размещают близко друг к другу, чтобы избежать пикировки.
7. Маргаритки
Цветут ранней осенью и хорошо переносят пересадку даже в цветущем состоянии.
Особенности посева:
Растению необходимы свет, влажность и тепло для успешного прорастания.
8. Люпин
Цветет уже в сентябре.
Особенности посева:
Семена предварительно замачивают, а посев проводят в отдельные контейнеры на глубину до 8 мм.
9. Хризантема
Многолетник, зацветающий в первый год посадки.
Особенности посева:
Семена располагают на поверхности грунта, увлажняют, а затем пикируют для подготовки к высадке.
10. Примула
Ее нежные бутоны появляются к осени…
Особенности посева:
Семена высевают под стекло в увлажненный грунт. Растение требует регулярного полива и минеральных подкормок.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.
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