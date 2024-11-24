10 растений для яркой клумбы: начните посев уже зимой

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Создание цветущей клумбы, радующей глаз весь сезон, начинается с посева семян. Чтобы обеспечить раннее и продолжительное цветение, семена некоторых видов цветов следует высевать уже зимой. Рассмотрим, какие растения стоит выбрать для рассадного метода и как за ними ухаживать.

Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander, CC BY-SA 3.0 Цветы

Топ-10 цветущих растений для рассадного метода

1. Петунья

Этот яркий куст с цветками-граммофончиками цветет до осени, радуя своей неприхотливостью.

Особенности посева:

Семена рассыпают по увлажненному грунту, накрывают пленкой или стеклом и убирают в теплое темное место. При первых всходах укрытие снимают. Необходимо провести не менее двух пикировок до высадки.

2. Бегония

Эта пестрая красавица требует дополнительного освещения для более раннего цветения.

Особенности посева:

Семена высевают поверхностно, не присыпая, и создают влажный микроклимат.

3. Лобелия

Миниатюрные цветы разных оттенков добавят изысканности любой клумбе.

Особенности посева:

Семена сеют, как петунью. В дальнейшем рассаду пикируют в отдельные емкости, группируя по несколько ростков.

4. Вербена

Ароматное растение с крупными семенами.

Особенности посева:

Семена слегка углубляют в грунт. Если оставить их на поверхности, контейнер накрывают темной пленкой, так как вербена прорастает в темноте.

5. Гвоздика Шабо

Этот цветок зацветает только через полгода после посева.

Особенности посева:

Семена углубляют на 3 мм, присыпают песком. Рассада требует нескольких пикировок для формирования крепких кустов.

6. Анютины глазки

Многолетник, который порадует яркими цветками уже к концу лета.

Особенности посева:

Семена слегка присыпают грунтом и размещают близко друг к другу, чтобы избежать пикировки.

7. Маргаритки

Цветут ранней осенью и хорошо переносят пересадку даже в цветущем состоянии.

Особенности посева:

Растению необходимы свет, влажность и тепло для успешного прорастания.

8. Люпин

Цветет уже в сентябре.

Особенности посева:

Семена предварительно замачивают, а посев проводят в отдельные контейнеры на глубину до 8 мм.

9. Хризантема

Многолетник, зацветающий в первый год посадки.

Особенности посева:

Семена располагают на поверхности грунта, увлажняют, а затем пикируют для подготовки к высадке.

10. Примула

Ее нежные бутоны появляются к осени…

Особенности посева:

Семена высевают под стекло в увлажненный грунт. Растение требует регулярного полива и минеральных подкормок.

Полезные советы

Для раннего цветения обеспечьте дополнительное освещение.

Следите за влажностью грунта, избегая пересушивания.

Регулярная пикировка укрепляет корневую систему растений.

Используйте специальные контейнеры для посадки, чтобы облегчить пересадку.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

