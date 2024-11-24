8 растений, которые спасут ваш урожай от вредителей
Вместо химии, для борьбы с вредителями можно использовать природные средства. Известные растения, растущие вдоль дорог, на пустырях или в вашем саду, станут основой для эффективных настоев и отваров. Вот перечень лучших растительных помощников.
Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, CC BY-SA 2.5
Ромашки
Лучшие дикорастущие средства против вредителей
1. Одуванчик обыкновенный
Это распространенное растение поможет справиться с медяницей, клещами и тлей.
Рецепт настоя: измельчите 500 г корней и листьев, залейте 10 л воды и настаивайте 3 часа.
Применение: опрыскивайте посадки днем, начиная через две недели после всходов, и повторяйте каждые 2-3 недели.
2. Горькая полынь
Эффективно уничтожает крыжовниковую огневку, малинного жука, клещей.
Рецепт отвара: 3 кг измельченной полыни залейте ведром кипятка.
Применение: подходит для обработки моркови, лука и других овощей.
3. Репейник обыкновенный (лопух)
Используется для защиты капусты от совки, белянки и колорадского жука.
Рецепт настоя: измельчите 4 кг листьев, залейте 10 л воды и настаивайте 10 дней.
Применение: опрыскивайте раз в неделю.
4. Ромашка аптечная
Подходит для борьбы с вредителями сада, а также избавляет от проволочника.
Рецепт настоя: 1,5 кг ромашки засыпьте в 10 л горячей воды, настаивайте 6 часов.
Применение: поливайте междурядья.
5. Тысячелистник обыкновенный
Борется с вредителями сада, огорода и цветников.
Рецепт отвара: 3 кг травы кипятите в 10 л воды 10 минут.
Применение: опрыскивайте растения.
6. Конский щавель
Применяется против тли, колорадского жука, луковой мухи.
Рецепт настоя: 0,5 кг корней залейте теплой водой и настаивайте 2 часа.
Овощные растения против вредителей
7. Перец красный острый
Помогает уничтожить плодожорку, тлей, гусениц, медяниц.
Рецепт отвара: 0,5 кг измельченных стручков залейте водой, кипятите 1 час, настаивайте 8 часов.
8. Помидоры
Удаленные пасынки томатов можно использовать против тли и клещей.
Рецепт отвара: 4 кг пасынков залейте 10 л воды, кипятите 10 минут.
Разведите отвар водой в пропорции 1:4 перед использованием.
Полезные советы
Защита: при работе с ядовитыми растениями используйте перчатки и маску.
Систематичность: обрабатывайте посадки регулярно, чтобы результат был устойчивым.
Экология: использование природных средств безопасно для окружающей среды. Уточнения
(лат. Расте́ния Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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