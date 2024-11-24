8 растений, которые спасут ваш урожай от вредителей

Вместо химии, для борьбы с вредителями можно использовать природные средства. Известные растения, растущие вдоль дорог, на пустырях или в вашем саду, станут основой для эффективных настоев и отваров. Вот перечень лучших растительных помощников.

Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, CC BY-SA 2.5 Ромашки

Лучшие дикорастущие средства против вредителей

1. Одуванчик обыкновенный

Это распространенное растение поможет справиться с медяницей, клещами и тлей.

Рецепт настоя: измельчите 500 г корней и листьев, залейте 10 л воды и настаивайте 3 часа.

Применение: опрыскивайте посадки днем, начиная через две недели после всходов, и повторяйте каждые 2-3 недели.

2. Горькая полынь

Эффективно уничтожает крыжовниковую огневку, малинного жука, клещей.

Рецепт отвара: 3 кг измельченной полыни залейте ведром кипятка.

Применение: подходит для обработки моркови, лука и других овощей.

3. Репейник обыкновенный (лопух)

Используется для защиты капусты от совки, белянки и колорадского жука.

Рецепт настоя: измельчите 4 кг листьев, залейте 10 л воды и настаивайте 10 дней.

Применение: опрыскивайте раз в неделю.

4. Ромашка аптечная

Подходит для борьбы с вредителями сада, а также избавляет от проволочника.

Рецепт настоя: 1,5 кг ромашки засыпьте в 10 л горячей воды, настаивайте 6 часов.

Применение: поливайте междурядья.

5. Тысячелистник обыкновенный

Борется с вредителями сада, огорода и цветников.

Рецепт отвара: 3 кг травы кипятите в 10 л воды 10 минут.

Применение: опрыскивайте растения.

6. Конский щавель

Применяется против тли, колорадского жука, луковой мухи.

Рецепт настоя: 0,5 кг корней залейте теплой водой и настаивайте 2 часа.

Овощные растения против вредителей

7. Перец красный острый

Помогает уничтожить плодожорку, тлей, гусениц, медяниц.

Рецепт отвара: 0,5 кг измельченных стручков залейте водой, кипятите 1 час, настаивайте 8 часов.

8. Помидоры

Удаленные пасынки томатов можно использовать против тли и клещей.

Рецепт отвара: 4 кг пасынков залейте 10 л воды, кипятите 10 минут.

Разведите отвар водой в пропорции 1:4 перед использованием.

Полезные советы

Защита : при работе с ядовитыми растениями используйте перчатки и маску.

: при работе с ядовитыми растениями используйте перчатки и маску. Систематичность : обрабатывайте посадки регулярно, чтобы результат был устойчивым.

: обрабатывайте посадки регулярно, чтобы результат был устойчивым. Экология: использование природных средств безопасно для окружающей среды.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

