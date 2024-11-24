Как вырастить большие и сладкие ягоды малины без лишних усилий

Малина — вкусная и полезная ягода, но не всегда радует своих владельцев обильным урожаем. Чтобы ваши кусты приносили много крупных и сочных ягод, достаточно следовать простым рекомендациям.
1. Достаточно света
Малина любит солнечный свет. Ягоды, выращенные в солнечных условиях, крупнее и ароматнее тех, что созревают в тени. Чтобы растение получало максимум света, располагайте кусты на расстоянии 70 см друг от друга и избегайте посадки рядом с высокими деревьями.
2. Регулярный полив
Корневая система малины находится на глубине до 40 см, поэтому растение требует умеренного и регулярного полива. Недостаток влаги приводит к пересыханию, а избыток — к загниванию корней. Лучше всего поддерживать стабильную влажность, особенно в жаркие периоды.
3. Контроль разрастания
Малина быстро разрастается, и если кусты не прореживать, растение будет тратить силы на молодые побеги, снижая урожайность. Удаляйте лишние отростки и следите за густотой кустов.
4. Подкормка для обильного урожая
Для хорошего плодоношения малина нуждается в подкормке. Используйте перегной, навоз или торф. Оптимальное время для внесения удобрений — начало плодоношения. Рекомендуется использовать смесь из 3 кг навоза, 6 г калия, 6 г азота и 4 г фосфора на 1 м².
5. Подвязка кустов
Использование шпалеры помогает избежать ситуации, когда ветки с плодами оказываются на земле, пачкаются и недополучают свет. Подвязка облегчает сбор урожая и уход за растением.
6. Подготовка к зиме
Удалите листья осенью, прижмите побеги к земле тяжелым предметом, а морозоустойчивые сорта утеплите. Зимой убедитесь, что корни растения укрыты достаточным слоем снега.
7. Мульчирование вместо копания
Копание почвы под кустом может повредить корни и снизить урожайность. Лучше проводить мульчирование с помощью соломы, торфа, опилок или навоза. Это сохраняет влагу в почве и предотвращает рост сорняков.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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