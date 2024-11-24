Как вырастить большие и сладкие ягоды малины без лишних усилий

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — вкусная и полезная ягода, но не всегда радует своих владельцев обильным урожаем. Чтобы ваши кусты приносили много крупных и сочных ягод, достаточно следовать простым рекомендациям.

Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, CC BY-SA 4.0 Малина

1. Достаточно света

Малина любит солнечный свет. Ягоды, выращенные в солнечных условиях, крупнее и ароматнее тех, что созревают в тени. Чтобы растение получало максимум света, располагайте кусты на расстоянии 70 см друг от друга и избегайте посадки рядом с высокими деревьями.

2. Регулярный полив

Корневая система малины находится на глубине до 40 см, поэтому растение требует умеренного и регулярного полива. Недостаток влаги приводит к пересыханию, а избыток — к загниванию корней. Лучше всего поддерживать стабильную влажность, особенно в жаркие периоды.

3. Контроль разрастания

Малина быстро разрастается, и если кусты не прореживать, растение будет тратить силы на молодые побеги, снижая урожайность. Удаляйте лишние отростки и следите за густотой кустов.

4. Подкормка для обильного урожая

Для хорошего плодоношения малина нуждается в подкормке. Используйте перегной, навоз или торф. Оптимальное время для внесения удобрений — начало плодоношения. Рекомендуется использовать смесь из 3 кг навоза, 6 г калия, 6 г азота и 4 г фосфора на 1 м².

5. Подвязка кустов

Использование шпалеры помогает избежать ситуации, когда ветки с плодами оказываются на земле, пачкаются и недополучают свет. Подвязка облегчает сбор урожая и уход за растением.

6. Подготовка к зиме

Удалите листья осенью, прижмите побеги к земле тяжелым предметом, а морозоустойчивые сорта утеплите. Зимой убедитесь, что корни растения укрыты достаточным слоем снега.

7. Мульчирование вместо копания

Копание почвы под кустом может повредить корни и снизить урожайность. Лучше проводить мульчирование с помощью соломы, торфа, опилок или навоза. Это сохраняет влагу в почве и предотвращает рост сорняков.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

