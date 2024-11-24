Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный ужин для всей семьи: бефстроганов за 30 минут
Как замедлить потерю коллагена и сохранить молодость кожи
Что делать, если на вас напала собака: главные советы
Экологичная косметика — новый тренд или необходимость?
Как вырастить большие и сладкие ягоды малины без лишних усилий
Учёные обнаружили сигнал-предвестник извержения в Тихом океане
Комментатор спрогнозировал срок, когда Овечкиным будет побит рекорд Гретцки
Полки магазинов в Вашингтоне опустели из-за яичного кризиса
Какие развлечения доступны на зимних пляжах Геленджика

Легкий рецепт подкормки, чтобы пионы радовали весь сезон

2:28
Садоводство

Эффектное цветение пионов зависит от правильного ухода и подкормки, особенно в период формирования бутонов. Без грамотно подобранных удобрений пионы не смогут порадовать вас пышными и крупными цветами. Разберем, как обеспечить растению оптимальное питание.

Пионы
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM
Пионы

Состав подкормки

На этапе бутонизации пионам требуются фосфор и калий. Эти элементы:

  • Ускоряют фотосинтез и метаболизм.
  • Повышают устойчивость к болезням, холодам и засухе.
  • Способствуют закладке крупных бутонов.

Азотные удобрения в это время вносить не рекомендуется, так как они стимулируют рост зелени, а не цветков. Фосфорно-калийные составы лучше применять в жидком виде для равномерного распределения и быстрого усвоения.

Сроки внесения удобрений

  • Первая подкормка. За месяц до начала цветения, в средней полосе это май.
  • Повторная подкормка. Когда бутоны начинают раскрываться. Это продлит цветение и улучшит его качество.

Готовые комплексы и народные средства

Минеральные удобрения:

  • Готовые комплексы для цветущих растений, например, "ВИТАФЛОР-ПИОН".
  • Самодельный раствор: 10-15 г сернокислого калия + 20-30 г суперфосфата на 10 л воды.

Народные средства:

  • Борная кислота. Опрыскивание (1 ч. л. на 10 л воды) улучшает завязывание бутонов.
  • Древесная зола. Раствор (1 стакан золы на 10 л воды) используют для полива.
  • Настой яичной скорлупы. Вода, настоянная на скорлупках, богата микроэлементами.

Правила проведения подкормки

Корневая подкормка. Лейте раствор строго под корень, избегая попадания на листья и стебли.

Круговая канавка. Для удобства создайте вокруг куста канавку, куда будет вноситься удобрение.

Внекорневая подкормка. Опрыскивание по листу предпочтительно в прохладную погоду или вечером.

Учет особенностей почвы

Для пионов требуется плодородная, хорошо дренированная почва. Если куст растет на одном месте более 5 лет или грунт истощен, удобрения особенно важны.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Почему моторное масло уходит быстрее
Авто
Почему моторное масло уходит быстрее Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Ракета Storm Shadow. Франко-британское оружие, которое вынуждает Россию быть начеку Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
Последние материалы
Полки магазинов в Вашингтоне опустели из-за яичного кризиса
Какие развлечения доступны на зимних пляжах Геленджика
Не стоит парковать машину в этих местах, чтобы не нарваться на штрафы
Попробуйте овощи для винегрета не сварить, а запечь — вкус будет более насыщенным и ярким
Россию и Бразилию могут связать прямыми рейсами
Эксперты поделились лайфхаками быстрого прохождения досмотра в аэропорту
При какой задолженности могут лишить водительских прав
Легкий рецепт подкормки, чтобы пионы радовали весь сезон
Почему дачники выбирают колготки для защиты своих деревьев?
Учёные назвали самую умную собаку: результаты вас удивят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.