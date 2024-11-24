Легкий рецепт подкормки, чтобы пионы радовали весь сезон

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эффектное цветение пионов зависит от правильного ухода и подкормки, особенно в период формирования бутонов. Без грамотно подобранных удобрений пионы не смогут порадовать вас пышными и крупными цветами. Разберем, как обеспечить растению оптимальное питание.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM Пионы

Состав подкормки

На этапе бутонизации пионам требуются фосфор и калий. Эти элементы:

Ускоряют фотосинтез и метаболизм.

Повышают устойчивость к болезням, холодам и засухе.

Способствуют закладке крупных бутонов.

Азотные удобрения в это время вносить не рекомендуется, так как они стимулируют рост зелени, а не цветков. Фосфорно-калийные составы лучше применять в жидком виде для равномерного распределения и быстрого усвоения.

Сроки внесения удобрений

Первая подкормка. За месяц до начала цветения, в средней полосе это май.

Повторная подкормка. Когда бутоны начинают раскрываться. Это продлит цветение и улучшит его качество.

Готовые комплексы и народные средства

Минеральные удобрения:

Готовые комплексы для цветущих растений, например, "ВИТАФЛОР-ПИОН".

Самодельный раствор: 10-15 г сернокислого калия + 20-30 г суперфосфата на 10 л воды.

Народные средства:

Борная кислота. Опрыскивание (1 ч. л. на 10 л воды) улучшает завязывание бутонов.

Древесная зола. Раствор (1 стакан золы на 10 л воды) используют для полива.

Настой яичной скорлупы. Вода, настоянная на скорлупках, богата микроэлементами.

Правила проведения подкормки

Корневая подкормка. Лейте раствор строго под корень, избегая попадания на листья и стебли.

Круговая канавка. Для удобства создайте вокруг куста канавку, куда будет вноситься удобрение.

Внекорневая подкормка. Опрыскивание по листу предпочтительно в прохладную погоду или вечером.

Учет особенностей почвы

Для пионов требуется плодородная, хорошо дренированная почва. Если куст растет на одном месте более 5 лет или грунт истощен, удобрения особенно важны.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

