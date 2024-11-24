Легкий рецепт подкормки, чтобы пионы радовали весь сезон

Эффектное цветение пионов зависит от правильного ухода и подкормки, особенно в период формирования бутонов. Без грамотно подобранных удобрений пионы не смогут порадовать вас пышными и крупными цветами. Разберем, как обеспечить растению оптимальное питание.
На этапе бутонизации пионам требуются фосфор и калий. Эти элементы:
Азотные удобрения в это время вносить не рекомендуется, так как они стимулируют рост зелени, а не цветков. Фосфорно-калийные составы лучше применять в жидком виде для равномерного распределения и быстрого усвоения.
Минеральные удобрения:
Народные средства:
Корневая подкормка. Лейте раствор строго под корень, избегая попадания на листья и стебли.
Круговая канавка. Для удобства создайте вокруг куста канавку, куда будет вноситься удобрение.
Внекорневая подкормка. Опрыскивание по листу предпочтительно в прохладную погоду или вечером.
Для пионов требуется плодородная, хорошо дренированная почва. Если куст растет на одном месте более 5 лет или грунт истощен, удобрения особенно важны.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
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