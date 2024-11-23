Кривые огурцы – это не норма – вот как исправить их форму

Многие огородники стремятся не только к вкусным, но и к красиво выглядящим огурцам. Однако иногда плоды вырастают искривленными. Чаще всего это связано с недостатком питательных веществ, но есть и другие факторы. Разберемся, как исправить ситуацию.
Особенности сорта. Некоторые гибриды склонны к формированию нестандартных плодов.
Нехватка питательных веществ. Дефицит калия или азота может изменять форму зеленцов.
Несбалансированные подкормки. Чрезмерное или недостаточное питание отрицательно влияет на развитие.
Нарушения агротехники. Несвоевременный сбор урожая, нарушение правил посадки и нехватка влаги тоже могут быть причиной.
Калийные удобрения:
Калийная селитра, сернокислый калий, гумат калия. Вносятся под корень или опрыскиванием по листу.
Древесная зола. Отличный природный источник калия (14-17% карбоната калия). Раствор: 1 стакан золы на 10 л воды.
Азотные составы:
Комплексные удобрения:
Выбирайте универсальные составы для овощей (например, от "ФАСКО", "Здравень", "Фертика"). Для холодной погоды эффективнее внекорневые подкормки.
Резкие перепады температуры в открытом грунте могут привести к формированию кривых плодов. Для укрепления иммунитета растений используйте адаптоген "Эпин-Экстра".
Соблюдайте режим полива и вносите удобрения согласно инструкции.
Используйте органические и минеральные подкормки в зависимости от потребностей растений.
При резкой смене погодных условий защищайте растения с помощью адаптогенов.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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