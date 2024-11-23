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Кривые огурцы – это не норма – вот как исправить их форму

2:37
Садоводство

Многие огородники стремятся не только к вкусным, но и к красиво выглядящим огурцам. Однако иногда плоды вырастают искривленными. Чаще всего это связано с недостатком питательных веществ, но есть и другие факторы. Разберемся, как исправить ситуацию.

Огурцы
Фото: creativecommons.org by Marrik, CC BY-SA 4.0
Огурцы

Основные причины искривления огурцов

Особенности сорта. Некоторые гибриды склонны к формированию нестандартных плодов.

Нехватка питательных веществ. Дефицит калия или азота может изменять форму зеленцов.

Несбалансированные подкормки. Чрезмерное или недостаточное питание отрицательно влияет на развитие.

Нарушения агротехники. Несвоевременный сбор урожая, нарушение правил посадки и нехватка влаги тоже могут быть причиной.

Как определить нехватку микроэлементов

  • Дефицит калия. Огурцы становятся бочковидными с сужением у плодоножки.
  • Нехватка азота. Зеленцы светлеют, ширина у плодоножки больше, чем на кончике.
  • Дефицит нескольких элементов. Плоды приобретают причудливую форму.

Подбор подкормок для огурцов

Калийные удобрения:

Калийная селитра, сернокислый калий, гумат калия. Вносятся под корень или опрыскиванием по листу.

Древесная зола. Отличный природный источник калия (14-17% карбоната калия). Раствор: 1 стакан золы на 10 л воды.

Азотные составы:

  • Минеральные удобрения: мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония.
  • Органика: настои коровяка, птичьего помета, скошенной травы. Настой куриного помета разбавляют водой в соотношении 1:20, а коровяка — 1:10.

Комплексные удобрения:

Выбирайте универсальные составы для овощей (например, от "ФАСКО", "Здравень", "Фертика"). Для холодной погоды эффективнее внекорневые подкормки.

Как защитить огурцы от стресса

Резкие перепады температуры в открытом грунте могут привести к формированию кривых плодов. Для укрепления иммунитета растений используйте адаптоген "Эпин-Экстра".

Полезные советы

Соблюдайте режим полива и вносите удобрения согласно инструкции.
Используйте органические и минеральные подкормки в зависимости от потребностей растений.
При резкой смене погодных условий защищайте растения с помощью адаптогенов.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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