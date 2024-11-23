Эти 4 ошибки в уходе за перцем губят урожай – как их избежать

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перец — культура капризная, требующая внимательного ухода. Неправильные действия огородников могут негативно сказаться на состоянии растения и качестве урожая. Вот четыре распространенные ошибки, которых стоит избегать.

Фото: commons.wikimedia.org by Léna, CC BY 3.0 Перец

1. Избыточный полив

Перцу необходима влага для формирования толстых стенок плодов, но переувлажнение почвы может привести к загниванию корней. Оптимальный режим полива — раз в 3-4 дня по 5 литров воды на куст. В дождливую и прохладную погоду поливы пропускают. Для удержания влаги в почве используют мульчу. Признаком необходимости полива являются слегка поникшие листья.

2. Грубое рыхление

Рыхление — полезная процедура для аэрации почвы. Однако у перца корни расположены близко к поверхности, и грубые действия могут их повредить, что грозит гибелью растения. Для рыхления используют небольшие грабли и работают аккуратно, стараясь не проникать слишком глубоко.

3. Игнорирование подвязки

Даже если сорт перца не требует обязательной подвязки, перегруженные побеги могут обломиться. Это приведет к потере части урожая, а оставшиеся плоды могут деформироваться. Стебли подвязывают к колышкам, шпалерам или используют специальные крючки. Фиксация должна быть мягкой, чтобы не повредить растение.

4. Недостаточные подкормки

Перцы требуют регулярного внесения удобрений, даже если почва изначально плодородная. На стадии плодоношения лучше использовать комплексные удобрения или древесную золу. Настой из золы готовят из 2 стаканов на 10 литров воды, настаивают 8-12 часов и используют для полива и опрыскивания.

Советы для успешного выращивания

Удаляйте старые листья в нижней части куста и пасынки, чтобы питание расходовалось рационально. Учитывайте потребности растения, чтобы получить обильный и качественный урожай.