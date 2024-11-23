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Пять секретов для пышного цветения лилий после пересадки

Садоводство

Пересадка лилий осенью — важный этап для обеспечения их здоровья и цветения в следующем сезоне. Эти пять полезных рекомендаций помогут вам выполнить процедуру правильно и добиться изысканных цветов в вашем саду.

Лилии
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, CC BY-SA 2.0
Лилии

1. Соблюдайте сроки пересадки

Пересадку проводят примерно через месяц после окончания цветения. За это время растения успевают восстановить силы. Идеальная температура для пересадки — 10-12 °C. Это позволяет луковицам наращивать корни, но при этом не даёт росткам развиваться слишком рано.

Сроки пересадки по регионам:

  • Северные области: вторая половина августа.
  • Подмосковье: с середины сентября до второй декады октября.
  • Юг России: начало ноября.

2. Правильно обработайте луковицы

Перед посадкой луковицы очищают от сухих чешуек и замачивают в растворе фунгицидов, например, "Максим" или "Фитоспорин". Подойдёт и насыщенный раствор марганцовки. Если на луковицах есть повреждения, их зачищают, а раны обрабатывают порошком угля или корицы.

3. Выберите подходящее место

Лилии предпочитают участки с утренним солнцем и лёгким притенением во второй половине дня. Важно, чтобы клумба была на возвышенности, где не будет застаиваться вода, иначе луковицы могут загнить.

4. Подготовьте почву

Грунт должен быть плодородным и хорошо дренированным. Добавьте в землю песок или вермикулит для разрыхления. Уровень кислотности подбирается в зависимости от сорта:

  • Тигровые лилии предпочитают pH не выше 6.
  • Трубчатым разновидностям комфортен более щелочной грунт — до 8 pH.
  • Если почва слишком глинистая, добавьте торф и песок. Для песчаной земли лучше подмешать немного глины.

5. Учитывайте правила посадки

Глубина посадочной ямы должна быть втрое больше высоты луковицы. Дно ямы присыпьте крупным песком, чтобы защитить донце от влаги. Если на участке есть грызуны, используйте пластиковые корзины для посадки. После укладки луковиц землю утрамбовывают, поливают и мульчируют торфом или опилками, чтобы защитить от морозов.

Уход за лилиями после пересадки

Весной, как только оттает земля, снимите мульчу и внесите минеральные удобрения. Такой уход позволит лилиям развиваться правильно и обильно цвести.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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