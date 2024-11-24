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Почему дачники выбирают колготки для защиты своих деревьев?

3:12
Садоводство » Деревья и кустарники

В каждом саду есть свои секреты и хитрости, которые передаются от одного дачника к другому. Одной из таких необычных практик стало «одевание» плодовых деревьев в старые колготки. На первый взгляд, эта процедура может показаться странной, однако у нее есть свои причины и преимущества. 

Яблоневый сад зимой
Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, CC BY 3.0
Яблоневый сад зимой

Защита от вредителей

Одна из главных причин, по которой дачники используют старые колготки — это защита деревьев от насекомых-вредителей. Тонкая ткань колготок служит своеобразным барьером, который мешает вредителям, таким как моль, гусеницы и другие насекомые, добраться до ствола и молодых побегов. Особенно это актуально в период весенней активности насекомых.

Предотвращение механических повреждений

Стволы молодых деревьев могут быть подвержены повреждениям от случайных ударов, падения веток или града. Обматывание ствола колготками создаёт дополнительную защиту, которая помогает предотвратить механические повреждения. Мягкий материал не травмирует кору и способствует тому, чтобы дерево смогло «выдержать» внешние воздействия.

Поддержание оптимальной влажности

Колготки способны удерживать влагу. Если влага испаряется из почвы слишком быстро, то колготки могут помочь замедлить этот процесс, предотвращая пересыхание корней. Такой подход особенно полезен в засушливые периоды, когда растения нуждаются в дополнительной поддержке.

Защита от заморозков

Зимние морозы могут быть опасными для молодых деревьев. Обматывание стволов колготками помогает создать дополнительный воздухопроницаемый слой, который защищает кору от резкого охлаждения. Особенно это важно для юных саженцев, которые могут быть чувствительными к низким температурам.

Предотвращение солнечных ожогов

В весенний и летний период кору плодовых деревьев могут поражать солнечные ожоги. Это происходит, когда яркое солнечное светило прогревает ствол, и, когда температура резко падает, кора трескается. Колготки действуют как изолятор, защищая ствол от резких температурных перепадов.

Экономия и экологичность

Использование старых колготок — это не только простой, но и экономически выгодный способ защиты деревьев. Вместо того чтобы приобретать специальные защитные материалы и средства, дачники берут то, что уже не используется. Это помогает не только сэкономить деньги, но и уменьшить количество отходов.

«Одевая» плодовые деревья в старые колготки, дачники используют проверенные временем народные хитрости для защиты своих растений. Эта простая, но эффективная мера помогает предотвратить повреждения, защитить от вредителей, поддерживать оптимальную влажность и сохранять деревья в здоровом состоянии. И в этом нет ничего странного — природа всегда вдохновляет нас на простые решения! Так почему бы не воспользоваться этим простым и доступным способом ухода за своим садом?

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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