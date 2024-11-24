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Сад в зимний период: меры защиты для незабеленных деревьев

3:15
Садоводство » Деревья и кустарники

При подготовке сада к зиме одна из важнейших процедур — побелка деревьев. Эта мера защищает кору от мороза, предотвращает повреждения, вызванные солнечными ожогами, и сокращает риск появления вредителей. Однако что делать, если зимние холода пришли раньше, чем вы успели провести побелку? 

плодовые деревья
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License
плодовые деревья

Оцените состояние деревьев

Если побелка не была проведена вовремя, первым делом стоит оценить состояние ваших деревьев. Важно проверить, есть ли на коре трещины, повреждения или признаки заболеваний. Если вы заметили серьезные повреждения, может потребоваться более тщательный уход, включая обрезку или лечение.

Побелка при низких температурах

Если температура не опустилась ниже -5 °C, есть возможность провести побелку, даже если снег уже выпал. Для этого используйте специальные составы, которые хорошо ложатся на влажные поверхности. Обычно это водоразбавимые побелки на основе извести или других современных препаратов. Так вы сможете защитить кору от солнца и предотвратить перегрев весной.

Использование защитных средств

Если побелка не представляется возможной, можно применять другие защитные средства. Например, на стволы деревьев можно наклеить специальные защитные пленки или сетки от солнечных ожогов и морозобоин. Они создадут дополнительный барьер и защитят кору от резких температурных перепадов.

Утепление стволов

Еще одним важным мероприятием является утепление стволов. Используйте специальные укрывные материалы, такие как мешковина, хлопчатобумажные ткани или любые другие природные материалы. Укройте стволы деревьев на высоту 1,5-2 метра, это поможет защитить их от морозов и перепадов температуры.

Подкормка и обрезка деревьев

Хотя холодная погода ограничивает возможности ухода, продумайте, в каких условиях это можно сделать. Весной следует провести обрезку и подкормку деревьев, чтобы они быстрее восстановились после зимы. Не забудьте про рыхление почвы вокруг стволов и подготовку удобрений, которые могут помочь растениям прорасти и окрепнуть.

Мониторинг состояния деревьев

После зимы важно внимательно следить за состоянием деревьев. Осмотрите кору на наличие трещин и повреждений. Если заметили признаки заболевания или вредителей, примите меры вовремя. Применение защитных препаратов, таких как медьсодержащие фунгициды, может помочь справиться с болезнями.

Хотя побелка деревьев до зимы — важная процедура, это не единственное решение для защиты вашего сада. Используя предложенные рекомендации, вы сможете улучшить защиту деревьев даже после наступления холодов. Тщательный уход и внимание к состоянию растений помогут сохранить здоровье вашего сада и получить хороший урожай в следующем сезоне. Помните, что заботиться о своём саде нужно не только весной или летом, но и в течение всей зимы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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