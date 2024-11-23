Зимнее и весеннее укрытие клубники: готовим растения к холодам

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — это одна из самых популярных ягод, которую выращивают на дачах и приусадебных участках. Чтобы получить высокий и качественный урожай, важно правильно ухаживать за растениями и знать, когда укрывать клубнику.

Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans, CC BY-SA 2.5 Цветущая клубника

Зачем укрывать клубнику?

Почему надо укрывать клубнику

Защита от морозов: молодые растения и цветочные почки чувствительны к холодам, и заморозки могут привести к потере урожая.

Сохранение влаги: укрытие помогает предотвратить пересыхание почвы, особенно в жаркие и засушливые дни.

Ограничение роста сорняков: укрытие может помочь снизить количество сорняков, что, в свою очередь, сократит конкуренцию за питательные вещества и влагу.

Лучшее время для укрытия клубники

Определение оптимального времени для укрытия клубники зависит от климатических условий вашего региона.

Когда нужно укрывать клубнику

Осень. В конце октября или начале ноября, когда температура начинает регулярно снижаться, рекомендуется укрывать клубнику. Это важно для защиты корней от промерзания, особенно если вы находитесь в северных регионах. Обратите внимание на предстоящие заморозки и укрывайте растения, когда температура опускается ниже 0°C.

Весна. При ранних весенних заморозках (в марте и апреле) также может потребоваться укрытие. Если вы заметили, что растения начали развиваться, но снова прогнозируется похолодание, защитите их временным укрытием из нетканого материала, холста или плотного пластика.

Как укрывать клубнику

Осеннее укрытие

После завершения плодоношения (обычно в начале сентября) удалите все засохшие листья и старые стебли.

Обеспечьте хорошее дренирование: если на участке наблюдаются застои воды, рекомендуется поднять грядки.

Уложите на клубнику мульчу из соломы, опилок или листьев. Это обеспечит защиту от морозов и создаст дополнительный слой теплоизоляции.

Весеннее укрытие

Используйте укрывные материалы, которые пропускают свет и воздух, например, агрил или спанбонд. Эти материалы помогут защитить растения от заморозков и создадут оптимальные условия для их роста.

Убедитесь, что укрытие надежно закреплено, чтобы его не сдуло ветром.

Уборка укрытия

Когда температура стабилизируется и весной проходят угрозы ночных заморозков (обычно в конце апреля — начале мая), можно убрать укрытие. Однако в остальное время следите за погодой, чтобы в случае резкого похолодания снова обеспечить защиту клубники.

Укрытие клубники — важный аспект её ухода, который поможет сохранить здоровье растений и обеспечить хороший урожай. Обращая внимание на сезонные изменения погоды и зная, когда и как правильно укрывать клубнику, вы сможете защитить свои растения от холодов и неблагоприятных условий. Следуйте приведенным рекомендациям, и ваша клубника обязательно порадует вас сладкими и вкусными ягодами!

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

