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Откройте для себя невероятные преимущества боярышников для вашего участка

1:56
Садоводство

Боярышники — отличное решение для разнообразия ассортимента плодовых культур на участке. Эти растения имеют высокую зимостойкость и регулярное плодоношение. Многие виды могут жить до 300 лет, что делает их не только полезными, но и долговечными.

Боярышник
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM
Боярышник

История боярышников впечатляет — они существовали еще во времена динозавров и были свидетелями разделения континентов. Боярышники упоминаются в мифах и даже в Библии, что подтверждает их значимость на протяжении веков.

Эти растения ценятся за свои полезные свойства. Цветки и листья боярышника используются в медицине для приготовления настоек, отваров и экстрактов, которые оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Плоды содержат флавоноиды, органические кислоты, витамины С, Р и А, а также антиоксиданты. Они имеют легкоусвояемые сахара и могут быть использованы для изготовления варенья, пастилы и других продуктов.

Кроме того, боярышники активно используются в декоративном садоводстве. Их можно высаживать как в одиночных, так и в групповых посадках, поскольку они сохраняют свою декоративность весь сезон. Обильное цветение весной, густая листва летом и яркие осенние плоды делают боярышники привлекательными в любом саду.

Эти растения идеально подходят для создания живых изгородей, так как они прекрасно переносят стрижку и формировку.

Боярышники легко выращиваются, устойчивы к морозам и засухам, не требуют особых почвенных условий. Размножение происходит семенным способом, при этом для ускорения прорастания необходима стратификация. Некоторые виды дают поросль и могут размножаться корневыми отпрысками.

Уточнения

Боя́рышник (лат. Crataégus) — род листопадных, редко полувечнозелёных высоких кустарников или небольших деревьев, относящихся к семейству Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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