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Борьба и профилактика белокрылки на комнатных растениях

1:59
Садоводство

Белокрылка, частый гость теплиц, нередко поражает и домашние растения. Она активно размножается в условиях тепла и влажности, особенно зимой, поражая такие растения, как фуксия, герань, роза и орхидея.

Герань
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Герань

Вредитель питается соками растений, что может привести к их гибели. Для борьбы с белокрылкой доступны как химические препараты, так и народные методы, которые безопаснее для домочадцев.

Одним из простых способов профилактики является регулярная обработка листьев растений. Листья можно протирать каждые 3-4 дня влажной тряпочкой, смоченной в растворе антибактериального мыла. После обработки остатки мыла смываются чистой водой.

Если белокрылка уже распространилась, эффективными народными средствами становятся настои:

  • Тысячелистника (100 г сухого сырья заливаются 1 л кипятка, настаиваются 30 часов).
  • Одуванчика (40 г корней и 50 г листьев заливаются 1 л воды на сутки).
  • Цитрусовых корок (150 г залить литром кипятка, настаивать 8 часов с добавлением мыла).
  • Чеснока (15-20 г измельчается, заливается 1 л воды на 2 дня).

Растения обрабатываются настоем ежедневно до полного исчезновения вредителя.

Если народные средства не помогают, используются химические препараты: Актара, Фитоверм, Актелик и другие. При их применении растения переносятся в хорошо проветриваемое нежилое помещение. Инструкция по применению строго соблюдается, чтобы избежать вреда для человека и домашних животных.

Борьба с белокрылкой требует терпения, но регулярный уход и своевременная обработка помогут защитить растения.

Уточнения

Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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