Борьба и профилактика белокрылки на комнатных растениях

Белокрылка, частый гость теплиц, нередко поражает и домашние растения. Она активно размножается в условиях тепла и влажности, особенно зимой, поражая такие растения, как фуксия, герань, роза и орхидея.
Вредитель питается соками растений, что может привести к их гибели. Для борьбы с белокрылкой доступны как химические препараты, так и народные методы, которые безопаснее для домочадцев.
Одним из простых способов профилактики является регулярная обработка листьев растений. Листья можно протирать каждые 3-4 дня влажной тряпочкой, смоченной в растворе антибактериального мыла. После обработки остатки мыла смываются чистой водой.
Если белокрылка уже распространилась, эффективными народными средствами становятся настои:
Растения обрабатываются настоем ежедневно до полного исчезновения вредителя.
Если народные средства не помогают, используются химические препараты: Актара, Фитоверм, Актелик и другие. При их применении растения переносятся в хорошо проветриваемое нежилое помещение. Инструкция по применению строго соблюдается, чтобы избежать вреда для человека и домашних животных.
Борьба с белокрылкой требует терпения, но регулярный уход и своевременная обработка помогут защитить растения.
Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.
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