Как поднять яблоню и избежать повторного падения

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Упавшее дерево яблони с поврежденной корневой системой — не приговор. Если корневая шейка не поражена гнилью и дерево здорово, его можно восстановить. Для начала проводится осмотр основания.

Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, CC BY-SA 4.0 Яблоня

Корневая шейка может быть поражена гнилью, проявляющейся в отслаивании коры и разрушении тканей. При сильных повреждениях дерево уже не подлежит восстановлению. Если гниль отсутствует, следующий шаг — облегчение кроны.

Ветви на стороне падения дерева укорачиваются или удаляются полностью. Для равновесия оставшиеся ветки обрезаются на 20-25%, сохраняя сильные разветвления. Старые и слабые ветви, однолетние приросты, а также плодушки убираются.

Общий объем удаляемой древесины не должен превышать 30%. При этом раны на дереве стараются расположить разрозненно, чтобы минимизировать травматизацию.

Для восстановления дерева подготавливается приствольный круг. Внесение подкормки из смеси суперфосфата и фосфоритной муки, а также перегноя улучшает состояние почвы. Азотные удобрения весной не используются. Зона вокруг ствола мульчируется листьями или травой для сохранения влаги.

Дерево поднимается и закрепляется в вертикальном положении с помощью подпорок или растяжек, чтобы избежать дальнейшего падения. Плодоношение в этом году не допускается, так как яблоне нужно восстановить силы. Для защиты корней от гнилей рекомендуется использовать биопрепараты, такие как Триходермин, Споробактерин или Фитоспорин-М.

При соблюдении всех шагов дерево имеет шанс полностью восстановиться и продолжить радовать урожаем.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

