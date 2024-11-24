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Как поднять яблоню и избежать повторного падения

1:52
Садоводство

Упавшее дерево яблони с поврежденной корневой системой — не приговор. Если корневая шейка не поражена гнилью и дерево здорово, его можно восстановить. Для начала проводится осмотр основания.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma, CC BY-SA 4.0
Яблоня

Корневая шейка может быть поражена гнилью, проявляющейся в отслаивании коры и разрушении тканей. При сильных повреждениях дерево уже не подлежит восстановлению. Если гниль отсутствует, следующий шаг — облегчение кроны.

Ветви на стороне падения дерева укорачиваются или удаляются полностью. Для равновесия оставшиеся ветки обрезаются на 20-25%, сохраняя сильные разветвления. Старые и слабые ветви, однолетние приросты, а также плодушки убираются.

Общий объем удаляемой древесины не должен превышать 30%. При этом раны на дереве стараются расположить разрозненно, чтобы минимизировать травматизацию.

Для восстановления дерева подготавливается приствольный круг. Внесение подкормки из смеси суперфосфата и фосфоритной муки, а также перегноя улучшает состояние почвы. Азотные удобрения весной не используются. Зона вокруг ствола мульчируется листьями или травой для сохранения влаги.

Дерево поднимается и закрепляется в вертикальном положении с помощью подпорок или растяжек, чтобы избежать дальнейшего падения. Плодоношение в этом году не допускается, так как яблоне нужно восстановить силы. Для защиты корней от гнилей рекомендуется использовать биопрепараты, такие как Триходермин, Споробактерин или Фитоспорин-М.

При соблюдении всех шагов дерево имеет шанс полностью восстановиться и продолжить радовать урожаем.

 

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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