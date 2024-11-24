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Почему Айсберг стал фаворитом огородников

1:54
Садоводство

Кочанный салат Айсберг — одна из популярных культур среди огородников благодаря своей неприхотливости и приятному вкусу. Этот салат можно выращивать как через прямой посев в грунт, так и рассадным методом.

Капуста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Капуста

Последний вариант обеспечивает стабильный урожай сочных, хрустящих кочанов. Семена высеваются в емкости с дренажным слоем и рыхлой почвой, а после появления 2-3 листьев растения пересаживаются в открытый грунт.

Для выращивания салата требуется подготовить место с частичной тенью и плодородной, насыщенной органикой почвой. Расстояние между растениями рекомендуется выдерживать не менее 20-25 см. Посадки салата можно совмещать с другими культурами, например, капустой. Это не только экономит место, но и помогает отпугивать капустную бабочку.

Важное условие для успешного роста — поддержание постоянной влажности почвы, поскольку у Айсберга поверхностная корневая система, полностью зависящая от верхних слоев грунта. Для минимизации ухода можно использовать черный укрывной материал, который сохраняет влагу и препятствует появлению сорняков.

Салат холодостоек, но для ускорения роста его можно укрывать нетканым материалом. В течение сезона рекомендуется провести одну-две внекорневые подкормки кальцием и бором, чтобы улучшить вкус кочанов.

Сбор урожая начинается с момента завязывания кочанов. Вкус Айсберга отличается хрусткостью и сочностью, а приготовить его просто: достаточно порезать листья крупными кусками и добавить легкую заправку из уксуса, растительного масла и специй. Этот салат — не только вкусное, но и полезное дополнение к любому рациону.

Уточнения

Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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