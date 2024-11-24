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Пошаговый гид по выращиванию грибов в помещении и на участке

2:00
Садоводство

Выращивание грибов в домашних условиях предлагает множество возможностей как для личного использования, так и для коммерческой реализации. Этот процесс зависит от выбора грибов, климатических условий и доступного пространства.

Вешенки
Фото: https://www.flickr.com/photos/m-a-r-t-i-n/16268204621/ by Martin Cooper from Ipswich, UK, CC BY 2.0
Вешенки

Популярными видами являются шампиньоны, вешенки, шиитаке и иудино ухо. Для успешного выращивания важно соблюдать рекомендации по подготовке и уходу за субстратами, а также правильно выбирать и хранить мицелий.

Грибы можно выращивать в различных помещениях, включая кладовые, сараи и подвалы. Интенсивный метод предполагает использование полиэтиленовых мешков и круглогодичное культивирование в оборудованных помещениях. Экстенсивный способ подходит для выращивания на пнях или чурках, создавая условия, близкие к естественным.

Древесные грибы, такие как вешенка или шиитаке, требуют древесных субстратов, включая чурки, опилки или растительные отходы. Для почвенных видов, таких как шампиньоны, необходимы компосты, перепревший навоз или обогащенная земля. Перед использованием субстраты обязательно подвергаются обеззараживанию.

Посадка мицелия осуществляется в специально подготовленные субстраты или чурки, где соблюдаются оптимальные условия влажности и температуры. Для обеспечения успеха важно избегать типичных ошибок, таких как использование пленки или неправильное расположение посадочного материала.

Урожай может появляться уже через несколько месяцев, а пиковая продуктивность наблюдается на второй или третий год.

Выращивание грибов требует внимательности и точности, но может стать источником экологически чистых продуктов с минимальными затратами. Этот процесс подходит как начинающим, так и опытным грибоводам.

 

Уточнения

Шиитаке также сиитаке, лентинула съедобная, япо́нский лесно́й гриб (лат. Lentinula edodes), — съедобный гриб, вид рода Лентинула семейства Негниючниковые (Marasmiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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