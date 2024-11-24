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Секреты ухода за фикусом, о которых стоит знать

2:16
Садоводство

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений, отличающееся красотой, неприхотливостью и способностью очищать воздух. Его выращивание доступно даже начинающим цветоводам. Растение гармонично дополняет интерьер, улучшает микроклимат и создает атмосферу уюта.

Фикус
Фото: flickr.com by Kim Starr, CC BY 3.0
Фикус

Фикус помогает устранить вредные вещества из воздуха, выделяющиеся из отделочных материалов и мебели, благодаря своим природным фильтрующим свойствам. В аюрведе растение используется как символ гармонии, способствующий разрешению конфликтов и снятию стресса.

Среди множества сортов можно найти варианты с крупными, мелкими или вариегатными листьями. Популярны такие крупнолистные сорта, как Тинеке, Белиз, Лирата, а также мелколистные Бенджамина Наташа, Кинки и Керли. Внимание привлекают и плодоносящие виды, например, фикус Карика (инжир).

Для успешного выращивания растение нуждается в ярком свете, стабильной температуре и влажности. Полив осуществляется отстоянной водой, летом требуется больше влаги, зимой полив сокращается. Грунт должен быть легким, с дренажным слоем, чтобы избежать застоя воды.

Пересадка проводится весной, в горшок большего размера, а подкормки вносятся в период активного роста. Для улучшения внешнего вида рекомендуется регулярная обрезка, что помогает формировать крону. Мелколистные сорта любят опрыскивание, а крупнолистным полезно протирать листья влажной салфеткой.

Размножение фикуса возможно черенками, листами или семенами. Черенки укореняются в воде или легком грунте, а семена, например, инжира, можно прорастить в домашних условиях.

В случае проблем, таких как опадение или скручивание листьев, важно обратить внимание на полив, влажность воздуха и отсутствие вредителей. Быстрая реакция и устранение причин позволят растению восстановиться.

Фикус — это не только украшение дома, но и помощник в создании здоровой и комфортной атмосферы.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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