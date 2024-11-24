Создайте пруд с фонтаном, который станет главным украшением вашего сада

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пруд с фонтаном способен превратить любой сад в место для отдыха и расслабления. Спокойные переливы воды создают атмосферу умиротворения, а фонтан добавляет динамики и зрелищности. Создание такого уголка не требует сложных навыков, достаточно минимального набора инструментов и материалов.

Фото: commons.wikimedia.org by Nowis, CC BY-SA 3.0 Пруд

Первым шагом обозначается форма и размер будущего пруда. Разметка проводится с помощью шланга, колышков или краски. Учитывается возможность подвода электричества и воды для работы насоса.

После этого выкапывается котлован нужной глубины, что обеспечит правильное функционирование фонтана. Извлеченная почва используется для создания бортиков, которые утрамбовываются для надежности.

Дно пруда покрывается слоем песка, защищающим пленку от повреждений. Затем пруд застилается пленкой с запасом по краям для фиксации. Следующий этап — установка насоса и создание искусственного дна с помощью бетонных блоков и жесткой обрешетки. Это обеспечивает устойчивость конструкции и правильный объем воды для работы насоса.

Оформление начинается с укладки камней вокруг трубки насоса. Создается "башенка", в верхнем камне которой делается отверстие для трубки. Оформление завершается укладкой плоских камней по краю, которые фиксируют пленку.

Такой пруд станет центральным элементом сада, придавая ему эстетичность и уют.

Уточнения

Пруд или ставо́к — искусственный водоём для хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных, противопожарных и спортивных потребностей.

