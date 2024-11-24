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Как вырастить сладкие дыни в теплице без лишних забот

1:31
Садоводство

Выращивание дыни в теплице — это способ получить стабильный урожай даже в неблагоприятных условиях. В открытом грунте культура часто страдает от избыточных осадков, что негативно сказывается на вкусе плодов. В теплице дыне обеспечиваются оптимальные условия, при этом уход становится проще.

Дыня
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM
Дыня

Удобрения в больших объемах не требуются. Рекомендуется заранее обогатить почву перегноем, песком и небольшим количеством минеральных удобрений. Такой подход позволяет исключить регулярные подкормки в течение сезона.

Формирование растения — важный этап в уходе. Главная плеть прищипывается на этапе роста до 15-20 см, что стимулирует развитие боковых побегов, где формируются женские цветки. Это улучшает образование завязей и повышает урожайность. Подвязывание плодов выполняется с использованием сеточек, чтобы защитить их от повреждений при созревании.

Для теплиц подойдут сорта с ярким вкусом и нежной мякотью. Среднеспелые гибриды, такие как Блонди, дают урожай уже через 80-85 дней. Узбекские сорта также показывают хорошие результаты в тепличных условиях.

Дыни, выращенные таким образом, отличаются сладостью и ароматом, а процесс их ухода становится максимально удобным даже для начинающих.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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