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Как вырастить кукурузу и собрать урожай раньше других

1:56
Садоводство

Кукуруза — культура, сочетающая в себе пользу, неприхотливость и высокую урожайность. Её зерна богаты веществами, необходимыми для организма, а особую популярность завоевала сахарная кукуруза благодаря своему вкусу. Вырастить растение можно на любом участке, даже небольшом, так как культура растет в высоту.

Кукуруза
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кукуруза

Для посадки подбирается ровный участок с умеренно питательной почвой и хорошим освещением. Почву лучше готовить заранее, перекопав её осенью с добавлением органических и минеральных удобрений. Весной почва разрыхляется и выравнивается.

Семена можно высаживать прямо в грунт или через рассаду, что особенно актуально для регионов с коротким летом. Перед посевом семена рекомендуется прогреть и увлажнить. Для рассадного метода используются торфо-перегнойные горшочки, так как культура плохо переносит пересадку.

Схема посадки — 60x30 см, а глубина зависит от типа почвы: от 4 до 6 см. На начальном этапе важно удалять сорняки и поддерживать влажность почвы. Важно следить за появлением боковых побегов и своевременно их удалять, чтобы растение направляло силы на формирование початков.

Поливы проводятся в ключевые периоды — при формировании листьев, выбрасывании метелок и молочной спелости початков. Подкормки выполняются несколько раз за сезон: органическими удобрениями и древесной золой.

Сбор урожая начинается, когда початки достигают молочной спелости. Признаки готовности — потемнение рылец и осветление оберток. Сорванную кукурузу желательно быстро употребить, так как сахар в зернах постепенно превращается в крахмал.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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