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Домашний гранат, который зацветет уже в первый год

1:53
Садоводство

Выращивание граната из косточки как комнатного растения — процесс простой и увлекательный. Это растение хорошо всходит из семян, радует обильным цветением и может приносить плоды.

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0
Гранаты

Для начала нужно выбрать крупный и спелый плод без повреждений. Семена освобождают от мякоти, промывают и замачивают в слабом растворе стимулятора роста, избегая полного их погружения в жидкость.

Высаживать семена рекомендуется в смесь торфа, песка и земли на глубину 1-1,5 см. Горшок накрывают пленкой и ставят в теплое место с солнечными лучами. Умеренный полив проводят по мере подсыхания почвы. Первые всходы появляются через 2-3 недели, после чего пленку снимают.

Когда на растениях появляются настоящие листья, их пересаживают в глиняные горшки с хорошим дренажем. Для формирования компактного куста выполняется прищипка: сначала при пересадке, затем после третьего листа. Цветение и завязи могут возникнуть уже на первом году жизни, но для сохранения здоровья растения первые цветы нужно удалить.

Гранат любит тепло и прямой солнечный свет. Зимой, во время покоя, требуется температура +6…10 градусов и минимальный полив, поскольку растение может сбросить все листья. Весной и летом полив становится обильным, но умеренным, без застоя воды. Подкормки минеральными удобрениями проводят раз в 2-3 недели, а формирующую обрезку — в феврале.

Пересаживают растение каждые 1-2 года. В возрасте 3-4 лет гранат помещают в горшок объемом 5-6 литров, который становится его постоянным "домом".

Уточнения

Грана́тина (лат. balaūsta) — плод, характерен для представителей рода гранат (Punica).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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