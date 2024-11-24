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Дражированные семена и осенний посев — спасение для дачников

2:14
Садоводство

Дражирование семян, известное еще с XIX века, со временем превратилось в эффективную агротехническую методику. Сегодня этот способ особенно ценится благодаря удобству использования и дополнительной защите семян.

семена в гранулах
Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0
семена в гранулах

Применение дражированных семян при подзимнем посеве позволяет получить урожай на месяц раньше по сравнению с традиционными сроками весенней посадки.

Основные преимущества семян в гранулах заключаются в их увеличенном размере, упрощающем посев, а также в возможности включения в оболочку полезных веществ: микроудобрений, стимуляторов роста и фунгицидов. Однако, несмотря на очевидные плюсы, многие дачники сталкиваются с трудностями.

Главный недостаток — зависимость семян от уровня влажности почвы. Защитная оболочка начинает растворяться только при достаточном увлажнении. На сухой почве гранулы могут не дать всходов. Кроме того, процесс прорастания дражированных семян может занимать больше времени по сравнению с обычными.

Подзимний посев помогает максимально раскрыть потенциал этой технологии. В регионах с тяжелыми суглинистыми почвами, которые весной долго насыщены влагой, такой метод особенно эффективен.

Он также подходит для засушливых территорий, где весенние посевы могут оказаться под угрозой. Осенью твердая оболочка защищает семена от преждевременного прорастания, постепенно разрушается, обеспечивая оптимальные условия для всходов с наступлением весны.

Наиболее популярны подзимние посевы моркови, петрушки, укропа, салатов, шпината, лука, свеклы, пастернака и цветов. Посевы проводят до полного промерзания почвы, увеличивая норму высева на 25-30% по сравнению с весенними.

Семена укладывают в бороздки, присыпают перегноем или торфом, уделяя особое внимание выбору участка. Ровные участки с небольшим южным уклоном предпочтительнее, тогда как низменности и территории с застойной водой не подходят.

 

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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