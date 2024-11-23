Эти растения помогут защитить грядки от кошек

Многие дачники любят проводить время на участке в компании своих питомцев, чтобы не оставлять их дома. Однако кошки могут стать причиной неприятностей, нанося вред растениям. Они могут топтаться по грядкам или даже использовать огород как туалет, что сильно вредит посадкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, CC BY-SA 4.0 Кот породы мейн-кун

Есть несколько способов, которые помогут защитить участок от непрошеных кошачьих гостей, не причиняя животным вреда. Один из самых эффективных методов — использование ароматов, которые кошки не переносят.

Горчица — не только отличный сидерат для улучшения качества почвы, но и эффективное средство против кошек. Её запах отпугивает животных, и они стараются избегать таких участков.

Также кошки не переносят мяту, которая будет не только полезна для отпугивания, но и пригодится для приготовления чая. Мяту лучше всего сажать по периметру участка, чтобы не дать кошкам возможности приблизиться к грядкам.

Кроме того, можно обратить внимание на такие растения, как розмарин и лаванда, которые также имеют запахи, неприятные для кошек, но при этом полезны для сада и могут стать дополнительным украшением участка.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

