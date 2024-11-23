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Три вещи, которые сделают компост мощным удобрением

1:11
Садоводство

Создание компостной ямы на даче — это отличное решение для поддержания здоровья растений и утилизации отходов. Опытные садоводы ценят компост за его натуральный состав и благоприятное влияние на растения. Использование компоста позволяет создать экологичный способ переработки отходов и улучшить структуру почвы.

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Grez
Компост

Есть несколько компонентов, которые можно смело отправить в компост. Чай и кофе являются отличным дополнением, однако важно, чтобы они не содержали молока, сливок или сахара. Эти вещества могут испортить состав и помешать правильному разложению.

Скорлупа от яиц — еще один ценный компонент для компоста. Она служит источником кальция и помогает улучшить структуру почвы, а также может использоваться для создания удобрений.

Обрезки от плодовых деревьев и ягодных кустарников, если они измельчены, тоже могут быть добавлены в компост. Однако, чтобы избежать распространения инфекций, следует помнить, что поражённые болезнями или вредителями части растений не должны попасть в яму.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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