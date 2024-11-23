Увеличьте урожай вишни с помощью осенней обрезки

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя обрезка вишни — это важный этап ухода, который помогает формировать здоровую и продуктивную крону дерева. Для опытных дачников этот процесс давно стал привычным, но у начинающих садоводов могут возникать сомнения относительно его необходимости.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Дерево вишни

Основной целью осенней обрезки является улучшение структуры дерева и повышение урожайности. Проводя эту процедуру, можно значительно улучшить состояние вишни, а также обеспечить её более лёгкую зимовку.

Своевременно удалённые больные и ослабленные ветки снижают риск заболеваний, включающих грибковые инфекции, которые могут повредить растения. Кроме того, обрезка позволяет избавить дерево от мест, где насекомые-вредители могли бы зимовать.

При обрезке важно удалять старые, сухие и повреждённые ветви, а также ветви, растущие внутрь кроны или мешающие её правильному развитию. Особенно важно уделить внимание поросли в околокорневой зоне, которая может ослабить растение.

Убирая всё лишнее, можно создать более просторную и здоровую крону, что обеспечит лучшие условия для роста и плодоношения в следующем сезоне.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

