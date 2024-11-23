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Увеличьте урожай вишни с помощью осенней обрезки

1:16
Садоводство

Осенняя обрезка вишни — это важный этап ухода, который помогает формировать здоровую и продуктивную крону дерева. Для опытных дачников этот процесс давно стал привычным, но у начинающих садоводов могут возникать сомнения относительно его необходимости.

Дерево вишни
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Дерево вишни

Основной целью осенней обрезки является улучшение структуры дерева и повышение урожайности. Проводя эту процедуру, можно значительно улучшить состояние вишни, а также обеспечить её более лёгкую зимовку.

Своевременно удалённые больные и ослабленные ветки снижают риск заболеваний, включающих грибковые инфекции, которые могут повредить растения. Кроме того, обрезка позволяет избавить дерево от мест, где насекомые-вредители могли бы зимовать.

При обрезке важно удалять старые, сухие и повреждённые ветви, а также ветви, растущие внутрь кроны или мешающие её правильному развитию. Особенно важно уделить внимание поросли в околокорневой зоне, которая может ослабить растение.

Убирая всё лишнее, можно создать более просторную и здоровую крону, что обеспечит лучшие условия для роста и плодоношения в следующем сезоне.

 

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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