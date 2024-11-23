Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, что выбрать для экономии — готовую отделку или ремонт своими руками
Эффективные способы борьбы с жиром на животе
Правда о пальмовом масле: вредно ли на самом деле
Симптомы и последствия разгерметизации системы охлаждения
Психолог объяснила, почему хоррор-квесты популярны среди подростков
Путь к долголетию и красивому телу начинается с этих занятий
CD: избыток меди в организме ускоряет развитие раковых клеток
Что будет, если начать кормить собаку кошачьим кормом
Творог и лишний вес: польза или угроза

Почему стоит оставить эти сорняки на грядках

1:25
Садоводство

В борьбе с сорняками большинство дачников готовы использовать даже химические препараты. Однако такой подход оправдан лишь в случае растений с агрессивной корневой системой, поскольку химия может нанести вред почве и полезным микроорганизмам. Важно помнить, что не все сорняки одинаково вредны — некоторые из них могут принести существенную пользу саду и огороду.

Полынь
Фото: creativecommons.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0
Полынь

Полынь — один из таких примеров. Это растение эффективно отпугивает вредителей и даже грызунов благодаря своему яркому аромату. Оставив её на участке, можно значительно снизить количество нежелательных насекомых.

Пижма — ещё один полезный представитель. Она также помогает бороться с вредителями и выглядит достаточно привлекательно. Некоторые сорта пижмы даже продаются в специализированных магазинах как декоративные растения.

Иногда на участке может появиться полевая мята. Удалять её необязательно: растение можно использовать в кулинарии или заваривать в чаях. К тому же, мята создаёт на огороде приятный аромат и может стать естественным отпугивателем для некоторых насекомых.

Вывод прост: перед тем как избавляться от сорняка, стоит узнать, приносит ли он пользу. Возможно, он станет незаменимым помощником на участке.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Шоу-бизнес
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом
Еда и рецепты
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Психолог объяснила, почему хоррор-квесты популярны среди подростков
Путь к долголетию и красивому телу начинается с этих занятий
CD: избыток меди в организме ускоряет развитие раковых клеток
Что будет, если начать кормить собаку кошачьим кормом
Творог и лишний вес: польза или угроза
Три способа повторно использовать пластиковые бутылки на участке
Эффективные рецепты для укрепления ресниц без дорогостоящих процедур
Как три вопроса могут изменить подход к диагностике когнитивных болезней
Как распознать автоперекупщика: важные советы
Bosch сокращает рабочее время и зарплаты 10 000 сотрудников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.