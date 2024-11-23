Почему стоит оставить эти сорняки на грядках

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В борьбе с сорняками большинство дачников готовы использовать даже химические препараты. Однако такой подход оправдан лишь в случае растений с агрессивной корневой системой, поскольку химия может нанести вред почве и полезным микроорганизмам. Важно помнить, что не все сорняки одинаково вредны — некоторые из них могут принести существенную пользу саду и огороду.

Фото: creativecommons.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0 Полынь

Полынь — один из таких примеров. Это растение эффективно отпугивает вредителей и даже грызунов благодаря своему яркому аромату. Оставив её на участке, можно значительно снизить количество нежелательных насекомых.

Пижма — ещё один полезный представитель. Она также помогает бороться с вредителями и выглядит достаточно привлекательно. Некоторые сорта пижмы даже продаются в специализированных магазинах как декоративные растения.

Иногда на участке может появиться полевая мята. Удалять её необязательно: растение можно использовать в кулинарии или заваривать в чаях. К тому же, мята создаёт на огороде приятный аромат и может стать естественным отпугивателем для некоторых насекомых.

Вывод прост: перед тем как избавляться от сорняка, стоит узнать, приносит ли он пользу. Возможно, он станет незаменимым помощником на участке.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

