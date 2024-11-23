Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, что выбрать для экономии — готовую отделку или ремонт своими руками
Эффективные способы борьбы с жиром на животе
Правда о пальмовом масле: вредно ли на самом деле
Симптомы и последствия разгерметизации системы охлаждения
Почему стоит оставить эти сорняки на грядках
Психолог объяснила, почему хоррор-квесты популярны среди подростков
Путь к долголетию и красивому телу начинается с этих занятий
CD: избыток меди в организме ускоряет развитие раковых клеток
Что будет, если начать кормить собаку кошачьим кормом

Три способа повторно использовать пластиковые бутылки на участке

1:15
Садоводство

Пластиковые бутылки на дачном участке часто остаются без дела, занимая место и создавая лишние отходы. Однако этот материал может стать отличным подручным средством для сада и огорода. Вместо того чтобы выбрасывать бутылки, их можно использовать для создания полезных инструментов и аксессуаров.

Бутылки
Фото: freepik.com by photogenia, PDM
Бутылки

Первый вариант — изготовление мини-парников. Для этого нужно высадить рассаду на грядки, а верхнюю часть бутылки отрезать и использовать в качестве укрытия. Для проветривания достаточно просто открутить крышку.

Пластиковые бутылки также подходят для создания контейнеров для рассады. Это позволяет вырастить зелень или небольшие овощи прямо дома, без лишних затрат.

Ещё один интересный способ — использование бутылок как вазонов. Если их покрасить густой краской, можно получить стильные горшки для комнатных или уличных растений.

Важно помнить, что при утилизации бутылок нужно соблюдать экологические нормы и выбрасывать их в специальные контейнеры для переработки.

Эти простые идеи позволяют сократить количество отходов и сделать садоводство более удобным и доступным.

Уточнения

Буты́лка (от фр. bouteille, возможно, через пол. butelka) — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для закупоривания пробкой.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Российский шоу-бизнес
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения Аудио 
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Туризм
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Психолог объяснила, почему хоррор-квесты популярны среди подростков
Путь к долголетию и красивому телу начинается с этих занятий
CD: избыток меди в организме ускоряет развитие раковых клеток
Что будет, если начать кормить собаку кошачьим кормом
Творог и лишний вес: польза или угроза
Три способа повторно использовать пластиковые бутылки на участке
Эффективные рецепты для укрепления ресниц без дорогостоящих процедур
Как три вопроса могут изменить подход к диагностике когнитивных болезней
Как распознать автоперекупщика: важные советы
Bosch сокращает рабочее время и зарплаты 10 000 сотрудников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.