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Простой рецепт для пышного цветения орхидей

1:12
Садоводство

Цветущая орхидея привлекает внимание своей изысканностью и красотой, делая её одним из самых популярных комнатных растений. Однако не всегда удаётся добиться её частого цветения. Чтобы растение радовало яркими бутонами круглый год, стоит применить простой, но эффективный метод подкормки.

Орхидея
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans, CC BY-SA 3.0
Орхидея

Для этого понадобится два литра воды, которые нужно оставить на сутки, чтобы они достигли комнатной температуры и осадок осел. После этого вода переливается в чистую ёмкость, куда добавляется две большие ложки жидкого мёда. Для усиления эффекта в раствор вводится десять капель лимонного сока.

Готовое средство применяется следующим образом: на каждую орхидею берётся восемь столовых ложек состава, которыми поливается растение. Если приготовленного раствора оказалось слишком много, его можно использовать для подкормки роз — это также принесёт пользу.

Этот способ помогает орхидее получать необходимые питательные вещества, стимулируя её цветение и делая уход за растением ещё более приятным и результативным.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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