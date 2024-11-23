Оздоровление почвы после больных томатов

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже при тщательном уходе за томатами растения могут заболеть, оставляя в почве патогенную флору. Это создает риск заражения посадок в следующем сезоне, поэтому важно принять меры для оздоровления грунта.

Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini, CC BY-SA 3.0 Томаты

Простой и эффективный способ обработки включает использование раствора горчицы. Для приготовления понадобится стакан порошка горчицы на 10 литров воды. После тщательного перемешивания смесь должна настояться около трёх часов. Этим раствором поливают грядки, где ранее выращивались томаты.

Кроме полива, рекомендуется высадить на обработанном участке горчицу как сидерат. Это растение подавляет развитие патогенной флоры, а также обогащает почву, делая её более плодородной.

Метод отличается высокой эффективностью и безопасностью, позволяя не только восстановить здоровье почвы, но и улучшить её качество перед следующим сезоном.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

