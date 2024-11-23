Где и как правильно хранить чеснок, чтобы он не пропал

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хранение чеснока в квартирных условиях — задача несложная, если обеспечить продукту правильные условия. Начинается всё с правильного сбора урожая: важно выбирать сухую погоду, чтобы чеснок успел хорошо просохнуть. Несоблюдение этого этапа может привести к порче продукта.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM Чеснок

Тип чеснока тоже играет роль. Озимый чеснок лучше сохраняется при прохладной температуре, около 0 градусов, например, в холодильнике. Яровой сорт, напротив, спокойно переносит комнатную температуру, около 20 градусов.

Для хранения подходят банки, контейнеры и герметичные емкости. Можно использовать тканевые мешочки, но важно следить, чтобы место хранения было прохладным, темным и сухим. Влажность плохо сказывается на состоянии чеснока, поэтому контроль этого параметра обязателен.

Соблюдение этих рекомендаций позволит сохранить чеснок свежим в течение длительного времени, что особенно актуально в условиях городской квартиры.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

