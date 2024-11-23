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Лучшие растения для улучшения земли после картофеля

1:30
Садоводство

После сбора урожая важно позаботиться о восстановлении почвы, иначе ее плодородие значительно снизится, и будущие растения будут развиваться слабо. Особенно это актуально после выращивания картофеля, так как эта культура истощает землю. Для улучшения состояния участка достаточно двух простых процедур.

Картофель
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, CC BY 3.0
Картофель

Применение органических удобрений помогает восстановить баланс в почве. Такие удобрения, как перегной, компост, птичий помет или навоз, улучшают состав земли и способствуют активизации полезных микроорганизмов. Эти микроорганизмы положительно влияют на структуру почвы, делая ее более рыхлой и насыщенной питательными веществами.

Еще одним эффективным способом восстановления почвы являются сидераты. Это растения, которые высаживаются на участке и затем заделываются в землю, чтобы насытить ее полезными элементами.

После картофеля лучше всего использовать такие сидераты, как фацелия, люцерна, вика, люпин, рожь и горчица. Эти растения способствуют обогащению почвы азотом, улучшению ее структуры и предотвращают разрастание сорняков.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволяет восстановить землю естественным и экономичным способом, что способствует получению более богатого урожая в следующем сезоне.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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