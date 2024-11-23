Почему дачники раскладывают шишки по участку

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные дачники нередко применяют нестандартные подходы, которые на первый взгляд могут показаться странными. Однако такие методы часто оказываются удивительно эффективными. Один из них связан с использованием сосновых шишек на участке.

Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Сосновые шишки

Шишки могут стать идеальным мульчирующим слоем для некоторых культур. Мульча из сосновых шишек помогает дольше удерживать влагу в почве, что особенно полезно для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Кроме того, использование такого слоя позволяет уменьшить частоту поливов и способствует улучшению общего состояния растений.

Но это далеко не единственная причина собирать шишки в лесу. Они также помогают защитить участок от вредителей, таких как улитки и слизни. Для этого шишки укладываются слоями толщиной 5-7 сантиметров по периметру участка и слегка заделываются в почву. Такая преграда становится серьезным препятствием для нежелательных гостей.

Применение сосновых шишек не только полезно, но и экономично, так как позволяет сэкономить на покупке специализированных средств. Этот метод помогает поддерживать естественный баланс на участке и способствует здоровому развитию растений.

Уточнения

Ши́шка (лат. strobilus) — видоизменённый побег, развивающийся на концах веток голосеменных растений (хвойных и некоторых других) в виде маленьких образований, покрытых чешуйками.

