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Почему дачники раскладывают шишки по участку

1:19
Садоводство

Опытные дачники нередко применяют нестандартные подходы, которые на первый взгляд могут показаться странными. Однако такие методы часто оказываются удивительно эффективными. Один из них связан с использованием сосновых шишек на участке.

Сосновые шишки
Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Сосновые шишки

Шишки могут стать идеальным мульчирующим слоем для некоторых культур. Мульча из сосновых шишек помогает дольше удерживать влагу в почве, что особенно полезно для плодовых деревьев и ягодных кустарников. Кроме того, использование такого слоя позволяет уменьшить частоту поливов и способствует улучшению общего состояния растений.

Но это далеко не единственная причина собирать шишки в лесу. Они также помогают защитить участок от вредителей, таких как улитки и слизни. Для этого шишки укладываются слоями толщиной 5-7 сантиметров по периметру участка и слегка заделываются в почву. Такая преграда становится серьезным препятствием для нежелательных гостей.

Применение сосновых шишек не только полезно, но и экономично, так как позволяет сэкономить на покупке специализированных средств. Этот метод помогает поддерживать естественный баланс на участке и способствует здоровому развитию растений.

Уточнения

Ши́шка (лат. strobilus) — видоизменённый побег, развивающийся на концах веток голосеменных растений (хвойных и некоторых других) в виде маленьких образований, покрытых чешуйками.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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