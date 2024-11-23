Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России нашли способ повысить точность операций на глазах на 30%
Юрист Гордон вновь высказалась о Решетовой, из-за которой распался брак певицы Алсу: это провал
Улучшаем кровообращение и текстуру кожи с помощью сухого массажа
Подготовка к новым членам семьи: как избежать стресса для собаки
Переработанное мясо — скрытая угроза вашему здоровью
Отец Ивана Урганта пришёл в восторг от книги сына с пустыми страницами
Подарить автомобиль близкому: как избежать налогов
Новые шины Cordiant: завод в Ульяновске начал производство
Айза-Лилуна Ай не сдержала эмоций после новости о том, что рэпер Гуф сделал предложение новой возлюбленной

Как избавиться от муравьев с помощью бананов

1:26
Садоводство

Муравьи, обосновавшись на участке, способны значительно осложнить жизнь садоводам. Их появление неизменно связано с активным размножением тли, что требует постоянной борьбы с этими вредителями. Решение проблемы может стать настоящим вызовом, особенно если стандартные методы не дают нужного результата.

Бананы Cavendish
Фото: Openverse by ajay_suresh, CC BY 2.0
Бананы Cavendish

Для устранения муравьев предлагается множество способов: от народных до специализированных средств. Однако перед использованием сложных решений можно попробовать необычный и экологически безопасный метод, связанный с бананами. Такой подход не только эффективен, но и абсолютно безвреден для почвы и растений.

Суть метода заключается в использовании мякоти переспелых бананов. Для этого плоды измельчаются до состояния пюре, а полученную массу раскладывают в местах наибольшего скопления муравьев. Приманка действует на насекомых, способствуя уменьшению их численности.

Банановая кожура также может принести пользу. После высушивания и измельчения до состояния порошка она становится отличным органическим удобрением, подходящим для подкормки комнатных и дачных растений.

Применение такого простого и доступного метода позволяет минимизировать использование химических средств, сохраняя здоровье растений и экосистемы участка.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай
Садоводство, цветоводство
Перекопка огорода — главная ошибка дачников, которая портит урожай Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Сводка с фронта: на Харьковском направлении потеряли солдат КНДР, Европа считает время подлёта Орешника Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Подготовка к новым членам семьи: как избежать стресса для собаки
Переработанное мясо — скрытая угроза вашему здоровью
Отец Ивана Урганта пришёл в восторг от книги сына с пустыми страницами
Подарить автомобиль близкому: как избежать налогов
Новые шины Cordiant: завод в Ульяновске начал производство
Айза-Лилуна Ай не сдержала эмоций после новости о том, что рэпер Гуф сделал предложение новой возлюбленной
Почему нельзя мыть яйца перед хранением: объяснение экспертов
Родившая в 40 лет певица Акула получила предложение руки и сердца в эфире популярного ТВ-шоу
Опасность в виде бродячих собак. Как себя защитить?
Невеста Гуфа рассказала о своей реакции на предложение выйти замуж: я не поняла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.