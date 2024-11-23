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Ваша ошибка может убить денежное дерево

1:33
Садоводство

Толстянка, известная как денежное дерево, давно считается символом благополучия и достатка в доме. Однако для достижения положительного эффекта необходимо уделять внимание состоянию растения. Здоровый внешний вид является залогом его благотворного влияния, тогда как запущенное состояние способно принести противоположный результат.

Толстянка
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0
Толстянка

Одной из главных причин плохого роста толстянки становится неправильный полив. В жаркую погоду растению требуется больше влаги, но в другие периоды ее избыток способен навредить.

Недостаточный уход также делает растение уязвимым перед вредителями. Наибольшую опасность представляют паутинный клещ, мучнистый червец и щитовка, против которых рекомендуется применять профилактические меры.

Пыль, оседающая на листьях, существенно замедляет развитие толстянки, поэтому регулярная очистка поверхности растения становится обязательной процедурой.

Немаловажным фактором остается соблюдение температурного режима. Холодное время года требует размещения растения вдали от источников тепла, таких как батареи, и в то же время избегания слишком низких температур. Оптимальным для денежного дерева считается поддержание температуры в пределах 25 градусов.

Уход за толстянкой — это несложный, но обязательный процесс, который помогает сохранить растение в отличной форме и поддерживать уют в доме.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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