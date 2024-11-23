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Простой способ повысить урожайность огурцов на даче

1:48
Садоводство

Многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда урожай огурцов оставляет желать лучшего: плодов мало, а их состояние не радует. Причиной этого, может быть отказ от важной процедуры — обработки кустов борной кислотой.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0
Огурцы

Польза борной кислоты для огурцов

Борная кислота стимулирует формирование завязей и улучшает общее состояние растения. Её использование помогает увеличить количество плодов, ускорить их созревание и улучшить вкус.

Как приготовить раствор

Ингредиенты:

  • 5 граммов борной кислоты.
  • 1 литр тёплой воды.
  • Дополнительно: сахар или йод (по желанию).

Приготовление:

  • Растворите борную кислоту в литре тёплой воды.
  • Разбавьте полученный раствор ещё 5 литрами прохладной воды.
  • Для привлечения опылителей добавьте 1-2 чайные ложки сахара.
  • Для защиты от болезней капните в раствор 2-3 капли йода.

Как правильно использовать раствор

Когда проводить обработку?

После появления первых завязей.

Как применять?

Перелейте раствор в пульверизатор и равномерно опрыскайте кусты.

Сколько раз обрабатывать?

Одной обработки за сезон достаточно.

Эта простая процедура значительно увеличивает шансы на обильный и качественный урожай.

Советы для максимального эффекта

  • Не забывайте о регулярном поливе и хорошем освещении.
  • Поддерживайте оптимальную влажность почвы.
  • Убирайте сорняки и следите за состоянием растений, чтобы вовремя заметить признаки заболеваний.

Следуя этим рекомендациям, вы получите вкусные и сочные огурцы в больших количествах!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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