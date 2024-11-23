Простой способ повысить урожайность огурцов на даче

Многие дачники сталкиваются с ситуацией, когда урожай огурцов оставляет желать лучшего: плодов мало, а их состояние не радует. Причиной этого, может быть отказ от важной процедуры — обработки кустов борной кислотой.
Борная кислота стимулирует формирование завязей и улучшает общее состояние растения. Её использование помогает увеличить количество плодов, ускорить их созревание и улучшить вкус.
Ингредиенты:
Приготовление:
Когда проводить обработку?
После появления первых завязей.
Как применять?
Перелейте раствор в пульверизатор и равномерно опрыскайте кусты.
Сколько раз обрабатывать?
Одной обработки за сезон достаточно.
Эта простая процедура значительно увеличивает шансы на обильный и качественный урожай.
Следуя этим рекомендациям, вы получите вкусные и сочные огурцы в больших количествах!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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