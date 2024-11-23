Как подготовить клубневую бегонию к зиме

Клубневая бегония отличается от других видов тем, что ей необходим период покоя, который длится с ноября по февраль. В это время растение "отдыхает", чтобы весной вновь радовать вас яркими цветами. Вот как правильно подготовить цветок к зиме.

Фото: flickr.com by geoff mckay, CC BY 2.0 Бегония

Подготовка клубней к зимовке

1. Когда начинать подготовку

В ноябре, когда листья пожелтеют и засохнут, а надземная часть растения начнёт увядать, приступайте к обрезке побегов.

2. Как правильно обрезать

Срежьте побеги на высоте 2-3 см от поверхности почвы. После этого аккуратно извлеките клубни из земли.

Хранение клубней зимой

1. В частном доме

Клубни можно хранить в погребе или другом помещении с температурой выше 0°C.

Убедитесь, что место сухое и хорошо проветриваемое.

2. В квартире

Подсушите клубни, затем прикопайте их в ящике с песком или торфом.

Найдите прохладное место для хранения (например, лоджия или балкон, где температура не опускается ниже нуля).

Весенняя пересадка

В марте, с окончанием периода покоя, достаньте клубни из места хранения и рассадите их по горшкам с подготовленным грунтом. Это обеспечит растению успешный старт нового сезона.

Полезные советы

Избегайте резких перепадов температуры во время хранения.

Регулярно проверяйте клубни, чтобы вовремя заметить признаки гнили или пересыхания.

При пересадке используйте питательный и лёгкий грунт для лучшего укоренения.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своей клубневой бегонии здоровую зимовку и обильное цветение весной.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.

