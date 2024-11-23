Как подготовить клубневую бегонию к зиме

Клубневая бегония отличается от других видов тем, что ей необходим период покоя, который длится с ноября по февраль. В это время растение "отдыхает", чтобы весной вновь радовать вас яркими цветами. Вот как правильно подготовить цветок к зиме.
1. Когда начинать подготовку
В ноябре, когда листья пожелтеют и засохнут, а надземная часть растения начнёт увядать, приступайте к обрезке побегов.
2. Как правильно обрезать
Срежьте побеги на высоте 2-3 см от поверхности почвы. После этого аккуратно извлеките клубни из земли.
1. В частном доме
2. В квартире
В марте, с окончанием периода покоя, достаньте клубни из места хранения и рассадите их по горшкам с подготовленным грунтом. Это обеспечит растению успешный старт нового сезона.
Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своей клубневой бегонии здоровую зимовку и обильное цветение весной.
Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.
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