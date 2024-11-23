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Как подготовить клубневую бегонию к зиме

Садоводство

Клубневая бегония отличается от других видов тем, что ей необходим период покоя, который длится с ноября по февраль. В это время растение "отдыхает", чтобы весной вновь радовать вас яркими цветами. Вот как правильно подготовить цветок к зиме.

Бегония
Фото: flickr.com by geoff mckay, CC BY 2.0
Бегония

Подготовка клубней к зимовке

1. Когда начинать подготовку

В ноябре, когда листья пожелтеют и засохнут, а надземная часть растения начнёт увядать, приступайте к обрезке побегов.

2. Как правильно обрезать

Срежьте побеги на высоте 2-3 см от поверхности почвы. После этого аккуратно извлеките клубни из земли.

Хранение клубней зимой

1. В частном доме

  • Клубни можно хранить в погребе или другом помещении с температурой выше 0°C.
  • Убедитесь, что место сухое и хорошо проветриваемое.

2. В квартире

  • Подсушите клубни, затем прикопайте их в ящике с песком или торфом.
  • Найдите прохладное место для хранения (например, лоджия или балкон, где температура не опускается ниже нуля).

Весенняя пересадка

В марте, с окончанием периода покоя, достаньте клубни из места хранения и рассадите их по горшкам с подготовленным грунтом. Это обеспечит растению успешный старт нового сезона.

Полезные советы

  • Избегайте резких перепадов температуры во время хранения.
  • Регулярно проверяйте клубни, чтобы вовремя заметить признаки гнили или пересыхания.
  • При пересадке используйте питательный и лёгкий грунт для лучшего укоренения.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите своей клубневой бегонии здоровую зимовку и обильное цветение весной.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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