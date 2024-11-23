Почему появляется зелёный налёт на грунте и как с ним бороться

Многие садоводы сталкиваются с появлением зелёного налёта на почве. Обычно это микроскопические водоросли, но иногда их можно спутать с мхом или плесенью. Каждый из этих организмов имеет свои особенности и требует особого подхода.

Фото: This file has been extracted from another file: Echinacea purpurea seedling.jpg by PhytoplanktonSandwich, PDM Рассада

Как отличить водоросли, мох и плесень

Водоросли

Могут расти на поверхности почвы, стенках теплиц и даже в прозрачных шлангах.

Предпочитают влажную среду, яркий свет и субстрат, богатый азотом или фосфором.

На грунте водоросли часто появляются под фитолампами или при чрезмерном поливе.

Мох

Формирует плотный зелёный ковёр.

Растёт в условиях высокой влажности и тени, но на воде не встречается.

Плесень

Выглядит как пушистый, кружевной налёт белого, серого или жёлтого цвета.

Плесень — это грибок, который не нуждается в свете, но любит органику и влагу.

Опасна для рассады, особенно если она токсична или вызывает болезни у растений и людей.

Почему появляются водоросли на грунте

Зелёные водоросли часто встречаются в теплицах или при выращивании рассады из-за следующих факторов:

Избыток воды.

Яркий свет.

Высокая влажность.

Плохая циркуляция воздуха.

Наличие торфа в почве.

Хотя водоросли не убивают растения напрямую, они могут препятствовать газообмену, конкурировать за влагу и питательные вещества, а также создавать условия для роста плесени.

Как избежать появления плесени и водорослей

Контролируйте полив. Почва должна слегка подсыхать между поливами.

Снимайте защитные крышки. После появления всходов обеспечьте циркуляцию воздуха.

Используйте стерильную почву. Это предотвращает заражение субстрата патогенными грибами.

Применяйте нижний полив. Почва впитает ровно столько воды, сколько нужно.

Обеспечьте вентиляцию. Вентилятор поможет снизить влажность и укрепить стебли.

Избегайте перенаселенности. Оставляйте достаточно места между растениями.

Понизьте температуру. После появления всходов уберите нагревательные маты.

Как избавиться от водорослей и плесени

Удаление водорослей:

Аккуратно соскребите налёт ножом или палочкой, замените верхний слой почвы свежим.

Для предотвращения повторного роста используйте слой прокаленного песка.

Удаление плесени:

В случае лёгкого заражения удалите налёт с поверхности.

Для серьёзных случаев обработайте почву фунгицидом.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

