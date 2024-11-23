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Почему появляется зелёный налёт на грунте и как с ним бороться

Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с появлением зелёного налёта на почве. Обычно это микроскопические водоросли, но иногда их можно спутать с мхом или плесенью. Каждый из этих организмов имеет свои особенности и требует особого подхода.

Рассада
Фото: This file has been extracted from another file: Echinacea purpurea seedling.jpg by PhytoplanktonSandwich, PDM
Рассада

Как отличить водоросли, мох и плесень

Водоросли

  • Могут расти на поверхности почвы, стенках теплиц и даже в прозрачных шлангах.
  • Предпочитают влажную среду, яркий свет и субстрат, богатый азотом или фосфором.
  • На грунте водоросли часто появляются под фитолампами или при чрезмерном поливе.

Мох

  • Формирует плотный зелёный ковёр.
  • Растёт в условиях высокой влажности и тени, но на воде не встречается.

Плесень

  • Выглядит как пушистый, кружевной налёт белого, серого или жёлтого цвета.
  • Плесень — это грибок, который не нуждается в свете, но любит органику и влагу.
  • Опасна для рассады, особенно если она токсична или вызывает болезни у растений и людей.

Почему появляются водоросли на грунте

Зелёные водоросли часто встречаются в теплицах или при выращивании рассады из-за следующих факторов:

  • Избыток воды.
  • Яркий свет.
  • Высокая влажность.
  • Плохая циркуляция воздуха.
  • Наличие торфа в почве.

Хотя водоросли не убивают растения напрямую, они могут препятствовать газообмену, конкурировать за влагу и питательные вещества, а также создавать условия для роста плесени.

Как избежать появления плесени и водорослей

  • Контролируйте полив. Почва должна слегка подсыхать между поливами.
  • Снимайте защитные крышки. После появления всходов обеспечьте циркуляцию воздуха.
  • Используйте стерильную почву. Это предотвращает заражение субстрата патогенными грибами.
  • Применяйте нижний полив. Почва впитает ровно столько воды, сколько нужно.
  • Обеспечьте вентиляцию. Вентилятор поможет снизить влажность и укрепить стебли.
  • Избегайте перенаселенности. Оставляйте достаточно места между растениями.
  • Понизьте температуру. После появления всходов уберите нагревательные маты.

Как избавиться от водорослей и плесени

Удаление водорослей:

  • Аккуратно соскребите налёт ножом или палочкой, замените верхний слой почвы свежим.
  • Для предотвращения повторного роста используйте слой прокаленного песка.

Удаление плесени:

  • В случае лёгкого заражения удалите налёт с поверхности.
  • Для серьёзных случаев обработайте почву фунгицидом.

Уточнения

Грунт - любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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