Всё о кактусах и суккулентах: основные отличия, о которых нужно знать

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие считают, что понятия "кактус" и "суккулент" взаимозаменяемы, но это не так. Разберёмся в главных отличиях этих растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Montréalais, CC BY 3.0 Кактусы

Что такое суккуленты

Суккуленты — это группа растений, которые способны накапливать воду в своих листьях, стеблях или корнях. К ним относятся алоэ, хавортии, седумы и… кактусы! Да, все кактусы являются суккулентами, но не все суккуленты можно назвать кактусами

Чем отличаются кактусы

Чтобы суккулент считался кактусом, он должен обладать специфическими характеристиками, главная из которых — ареолы.

Что такое ареолы

Это маленькие круглые "подушечки" из плоти, из которых растут шипы, колючки или волосы. Наличие ареол — основное отличие кактусов от других суккулентов.

Дополнительные признаки кактусов:

Кактусы относятся к классу двудольных растений.

У них нижняя завязь плода.

Плод кактуса — это ягода.

Эти особенности помогают с точностью определить, что перед вами именно кактус.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветны.

