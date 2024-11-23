Всё о кактусах и суккулентах: основные отличия, о которых нужно знать

Многие считают, что понятия "кактус" и "суккулент" взаимозаменяемы, но это не так. Разберёмся в главных отличиях этих растений.
Суккуленты — это группа растений, которые способны накапливать воду в своих листьях, стеблях или корнях. К ним относятся алоэ, хавортии, седумы и… кактусы! Да, все кактусы являются суккулентами, но не все суккуленты можно назвать кактусами
Чтобы суккулент считался кактусом, он должен обладать специфическими характеристиками, главная из которых — ареолы.
Что такое ареолы
Это маленькие круглые "подушечки" из плоти, из которых растут шипы, колючки или волосы. Наличие ареол — основное отличие кактусов от других суккулентов.
Дополнительные признаки кактусов:
Эти особенности помогают с точностью определить, что перед вами именно кактус.
Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветны.
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