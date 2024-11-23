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Лук без огорода: секреты выращивания пера дома

1:49
Садоводство

Получить свежую и ароматную зелень лука в домашних условиях — это просто. Даже если у вас нет собственного огорода, магазинные луковицы подойдут для этой задачи.

Зелёный лук
Фото: Own work by Vidor, PDM
Зелёный лук

Два способа выращивания зелёного лука дома

1. Используйте уже проросший лук

Самый простой способ — приобрести в супермаркете луковицы с проклюнувшимися зелёными перьями, которые часто продаются по сниженной цене.

  • Поместите луковицы в ёмкости с водой, землёй или опилками.
  • Расставьте ёмкости на подоконнике и ждите, пока перо станет длинным и готовым к употреблению.

2. Выращивайте из обычного лука

Если проросших луковиц нет, подойдут обычные луковицы диаметром 3-4 см.

Замачивание:

  • Опустите луковицы в тёплую воду на 12 часов.
  • Эта процедура насыщает луковицы влагой и кислородом, что ускоряет рост зелени.

Подготовка:

  • Срежьте верхушки луковиц, чтобы облегчить рост пера.

Посадка:

  • Разместите луковицы в ёмкостях с водой, землёй или опилками.
  • Убедитесь, что луковицы касаются воды или влажной почвы, но не погружены полностью, чтобы избежать гниения.

Уход:

  • Поставьте ёмкости на солнечный подоконник
  • Регулярно добавляйте воду или увлажняйте почву.

Советы для успеха

  • Поддерживайте температуру около 20-25°C для быстрого роста.
  • Меняйте воду каждые 2-3 дня, если используете метод с водой.
  • Не забывайте об освещении: солнечный свет стимулирует рост пера.

Через несколько дней вы заметите рост зелени, а через 10-14 дней сможете срезать свежие перья для употребления.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук - торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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