Лук без огорода: секреты выращивания пера дома

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Получить свежую и ароматную зелень лука в домашних условиях — это просто. Даже если у вас нет собственного огорода, магазинные луковицы подойдут для этой задачи.

Фото: Own work by Vidor, PDM Зелёный лук

Два способа выращивания зелёного лука дома

1. Используйте уже проросший лук

Самый простой способ — приобрести в супермаркете луковицы с проклюнувшимися зелёными перьями, которые часто продаются по сниженной цене.

Поместите луковицы в ёмкости с водой, землёй или опилками.

Расставьте ёмкости на подоконнике и ждите, пока перо станет длинным и готовым к употреблению.

2. Выращивайте из обычного лука

Если проросших луковиц нет, подойдут обычные луковицы диаметром 3-4 см.

Замачивание:

Опустите луковицы в тёплую воду на 12 часов.

Эта процедура насыщает луковицы влагой и кислородом, что ускоряет рост зелени.

Подготовка:

Срежьте верхушки луковиц, чтобы облегчить рост пера.

Посадка:

Разместите луковицы в ёмкостях с водой, землёй или опилками.

Убедитесь, что луковицы касаются воды или влажной почвы, но не погружены полностью, чтобы избежать гниения.

Уход:

Поставьте ёмкости на солнечный подоконник

Регулярно добавляйте воду или увлажняйте почву.

Советы для успеха

Поддерживайте температуру около 20-25°C для быстрого роста.

Меняйте воду каждые 2-3 дня, если используете метод с водой.

Не забывайте об освещении: солнечный свет стимулирует рост пера.

Через несколько дней вы заметите рост зелени, а через 10-14 дней сможете срезать свежие перья для употребления.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук - торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.

