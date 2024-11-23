Лук без огорода: секреты выращивания пера дома
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Получить свежую и ароматную зелень лука в домашних условиях — это просто. Даже если у вас нет собственного огорода, магазинные луковицы подойдут для этой задачи.
Фото: Own work by Vidor, PDM
Зелёный лук
Два способа выращивания зелёного лука дома
1. Используйте уже проросший лук
Самый простой способ — приобрести в супермаркете луковицы с проклюнувшимися зелёными перьями, которые часто продаются по сниженной цене.
- Поместите луковицы в ёмкости с водой, землёй или опилками.
- Расставьте ёмкости на подоконнике и ждите, пока перо станет длинным и готовым к употреблению.
2. Выращивайте из обычного лука
Если проросших луковиц нет, подойдут обычные луковицы диаметром 3-4 см.
Замачивание:
- Опустите луковицы в тёплую воду на 12 часов.
- Эта процедура насыщает луковицы влагой и кислородом, что ускоряет рост зелени.
Подготовка:
- Срежьте верхушки луковиц, чтобы облегчить рост пера.
Посадка:
- Разместите луковицы в ёмкостях с водой, землёй или опилками.
- Убедитесь, что луковицы касаются воды или влажной почвы, но не погружены полностью, чтобы избежать гниения.
Уход:
- Поставьте ёмкости на солнечный подоконник
- Регулярно добавляйте воду или увлажняйте почву.
Советы для успеха
- Поддерживайте температуру около 20-25°C для быстрого роста.
- Меняйте воду каждые 2-3 дня, если используете метод с водой.
- Не забывайте об освещении: солнечный свет стимулирует рост пера.
Через несколько дней вы заметите рост зелени, а через 10-14 дней сможете срезать свежие перья для употребления.
Уточнения
Зелёный лук или салатный лук - торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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