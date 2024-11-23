Что нужно знать, чтобы ваша морковь была ровной и сладкой

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание моркови — задача, с которой может справиться даже новичок. Главное — знать несколько ключевых моментов, от выбора места до ухода за посевами.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0 Морковь

Шаги для успешного выращивания моркови

1. Выбор участка

Морковь лучше всего растёт на хорошо освещённых солнечных участках.

Почва должна быть рыхлой, с кислотностью в пределах 6-7 рН.

Не высаживайте морковь после укропа, петрушки или самой моркови.

2. Подготовка почвы

Рыхлая земля — залог того, что морковь вырастет ровной, а не крючковатой.

Добавьте в почву просеянный песок, торф и перегной. Уберите твёрдые предметы, такие как камни или корни.

Перед посевом перекопайте участок, разровняйте его граблями и полейте из лейки.

3. Посев семян

Смешайте семена моркови со стаканом песка для равномерного распределения.

После посева присыпьте семена рыхлым перегноем.

4. Уход за всходами

Через 2 недели после появления всходов внесите раствор из 1 столовой ложки кальциевой селитры на 10 л воды.

Проредите всходы спустя месяц, оставляя расстояние между растениями для их полноценного роста.

Подкармливайте морковь аммофосом и сульфатом калия в процессе роста.

Советы для ровной моркови

Регулярно рыхлите почву, чтобы избежать её уплотнения.

Поливайте умеренно, избегая переувлажнения.

Уберите сорняки, чтобы они не мешали росту корнеплодов.

Следуя этим рекомендациям, вы получите сладкую, ровную и сочную морковь!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

