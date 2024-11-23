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Что нужно знать, чтобы ваша морковь была ровной и сладкой

1:48
Садоводство

Выращивание моркови — задача, с которой может справиться даже новичок. Главное — знать несколько ключевых моментов, от выбора места до ухода за посевами.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0
Морковь

Шаги для успешного выращивания моркови

1. Выбор участка

  • Морковь лучше всего растёт на хорошо освещённых солнечных участках.
  • Почва должна быть рыхлой, с кислотностью в пределах 6-7 рН.
  • Не высаживайте морковь после укропа, петрушки или самой моркови.

2. Подготовка почвы

  • Рыхлая земля — залог того, что морковь вырастет ровной, а не крючковатой.
  • Добавьте в почву просеянный песок, торф и перегной. Уберите твёрдые предметы, такие как камни или корни.
  • Перед посевом перекопайте участок, разровняйте его граблями и полейте из лейки.

3. Посев семян

  • Смешайте семена моркови со стаканом песка для равномерного распределения.
  • После посева присыпьте семена рыхлым перегноем.

4. Уход за всходами

  • Через 2 недели после появления всходов внесите раствор из 1 столовой ложки кальциевой селитры на 10 л воды.
  • Проредите всходы спустя месяц, оставляя расстояние между растениями для их полноценного роста.
  • Подкармливайте морковь аммофосом и сульфатом калия в процессе роста.

Советы для ровной моркови

  • Регулярно рыхлите почву, чтобы избежать её уплотнения.
  • Поливайте умеренно, избегая переувлажнения.
  • Уберите сорняки, чтобы они не мешали росту корнеплодов.

Следуя этим рекомендациям, вы получите сладкую, ровную и сочную морковь!

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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