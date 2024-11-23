Что нужно знать, чтобы ваша морковь была ровной и сладкой
1:48
Выращивание моркови — задача, с которой может справиться даже новичок. Главное — знать несколько ключевых моментов, от выбора места до ухода за посевами.
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0
Морковь
Шаги для успешного выращивания моркови
1. Выбор участка
- Морковь лучше всего растёт на хорошо освещённых солнечных участках.
- Почва должна быть рыхлой, с кислотностью в пределах 6-7 рН.
- Не высаживайте морковь после укропа, петрушки или самой моркови.
2. Подготовка почвы
- Рыхлая земля — залог того, что морковь вырастет ровной, а не крючковатой.
- Добавьте в почву просеянный песок, торф и перегной. Уберите твёрдые предметы, такие как камни или корни.
- Перед посевом перекопайте участок, разровняйте его граблями и полейте из лейки.
3. Посев семян
- Смешайте семена моркови со стаканом песка для равномерного распределения.
- После посева присыпьте семена рыхлым перегноем.
4. Уход за всходами
- Через 2 недели после появления всходов внесите раствор из 1 столовой ложки кальциевой селитры на 10 л воды.
- Проредите всходы спустя месяц, оставляя расстояние между растениями для их полноценного роста.
- Подкармливайте морковь аммофосом и сульфатом калия в процессе роста.
Советы для ровной моркови
- Регулярно рыхлите почву, чтобы избежать её уплотнения.
- Поливайте умеренно, избегая переувлажнения.
- Уберите сорняки, чтобы они не мешали росту корнеплодов.
Следуя этим рекомендациям, вы получите сладкую, ровную и сочную морковь!
Уточнения
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*