Выращивание вешенок в домашних условиях: секреты и советы

Осень — не единственное время, когда можно наслаждаться свежими грибами. Вы легко можете вырастить вешенки у себя дома, организовав мини-ферму. Всё, что вам понадобится, — это мицелий, пластиковая бутылка и немного терпения.
Фото: https://www.flickr.com/photos/m-a-r-t-i-n/16268204621/ by Martin Cooper from Ipswich, UK, CC BY 2.0
Вешенки
Материалы для домашней грибной фермы
Пластиковая бутылка (5-6 литров);
Солома (или аналогичный субстрат);
Мицелий вешенок;
Кастрюля (толстостенная, для термической обработки соломы);
Пульверизатор для увлажнения.
Шаги по созданию грибной фермы
1. Подготовьте бутылку
Разрежьте бутылку на две части: Нижняя — около 1/3 высоты;
Верхняя — оставшиеся 2/3.
На верхней части сделайте вертикальные надрезы и несколько отверстий диаметром 2 см (3-4 ряда в высоту).
2. Обработайте солому
Плотно уложите солому в кастрюлю, залейте дождевой или отфильтрованной водой.
Кипятите 30 минут, затем остудите и отожмите солому, чтобы она оставалась влажной, но без лишней воды.
3. Заполните конструкцию
В верхнюю часть бутылки уложите слой соломы до первого ряда отверстий. Насыпьте немного мицелия на солому.
Чередуйте слои, плотно утрамбовывая, до заполнения бутылки.
Повторите процедуру с нижней частью бутылки.
Соедините части и скрепите их скотчем.
4. Выберите место для фермы
Уберите ферму в тёплое место, где нет прямых солнечных лучей.
Опрыскивайте конструкцию из пульверизатора несколько раз в день, поддерживая высокую влажность.
5. Урожай
Через неделю солома заплесневеет — это нормальная часть процесса.
При ежедневном опрыскивании первые грибы появятся через 3 недели.
Уточнения
Вёшенка обыкновенная или вёшенка устричная, или устричный гриб (лат. Pleurotus ostreatus) — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых.