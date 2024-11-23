Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Что нужно знать перед тем, как оставить кошку одну дома
Стивен Линч: американское владение газопроводом Северный поток-2 может изменить баланс сил в Европе
Чмоки и поки — новый дорожный знак появился рядом с одной из школ Воронежа
Почему горячий чай опасен для здоровья
Альтернативы Черногории для российских путешественников
Голубая дыра на Багамах раскрыла тайны последнего ледникового периода
Четыре привычки, которые изменят ваше здоровье
Тыквенный пирог с яблоками — потрясающе вкусный, готовится из самых простых продуктов

Выращивание вешенок в домашних условиях: секреты и советы

1:54
Садоводство

Осень — не единственное время, когда можно наслаждаться свежими грибами. Вы легко можете вырастить вешенки у себя дома, организовав мини-ферму. Всё, что вам понадобится, — это мицелий, пластиковая бутылка и немного терпения.

Вешенки
Фото: https://www.flickr.com/photos/m-a-r-t-i-n/16268204621/ by Martin Cooper from Ipswich, UK, CC BY 2.0
Вешенки

Материалы для домашней грибной фермы

  • Пластиковая бутылка (5-6 литров);
  • Солома (или аналогичный субстрат);
  • Мицелий вешенок;
  • Кастрюля (толстостенная, для термической обработки соломы);
  • Пульверизатор для увлажнения.

Шаги по созданию грибной фермы

1. Подготовьте бутылку

  • Разрежьте бутылку на две части: Нижняя — около 1/3 высоты;
  • Верхняя — оставшиеся 2/3.
  • На верхней части сделайте вертикальные надрезы и несколько отверстий диаметром 2 см (3-4 ряда в высоту).

2. Обработайте солому

  • Плотно уложите солому в кастрюлю, залейте дождевой или отфильтрованной водой.
  • Кипятите 30 минут, затем остудите и отожмите солому, чтобы она оставалась влажной, но без лишней воды.

3. Заполните конструкцию

  • В верхнюю часть бутылки уложите слой соломы до первого ряда отверстий.
    Насыпьте немного мицелия на солому.
  • Чередуйте слои, плотно утрамбовывая, до заполнения бутылки.
  • Повторите процедуру с нижней частью бутылки.
  • Соедините части и скрепите их скотчем.

4. Выберите место для фермы

  • Уберите ферму в тёплое место, где нет прямых солнечных лучей.
  • Опрыскивайте конструкцию из пульверизатора несколько раз в день, поддерживая высокую влажность.

5. Урожай

  • Через неделю солома заплесневеет — это нормальная часть процесса.
  • При ежедневном опрыскивании первые грибы появятся через 3 недели.

Уточнения

Вёшенка обыкновенная или вёшенка устричная, или устричный гриб (лат. Pleurotus ostreatus) — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Туризм
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Российский шоу-бизнес
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как победить плодовую гниль на яблонях
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Последние материалы
Выращивание вешенок в домашних условиях: секреты и советы
Россиянам напомнили о новом налоге на банковские вклады
Ядерный буксир станет ключом к покорению глубокого космоса
Названы регионы с наибольшим числом безаварийных водителей
Продукты, которые сокращают жизнь: список опасной еды
Роднина: Медведева, Загитова и Щербакова — факиры на час
Забронируйте билет за 99 рублей и забудьте о подорожаниях
Котлеты с овощами получаются более сочными, нежными и полезными, чем традиционные
Как наволочка влияет на качество сна: что важно знать
Почему кошка разносит дом после посещения туалета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.