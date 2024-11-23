Выращивание вешенок в домашних условиях: секреты и советы

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — не единственное время, когда можно наслаждаться свежими грибами. Вы легко можете вырастить вешенки у себя дома, организовав мини-ферму. Всё, что вам понадобится, — это мицелий, пластиковая бутылка и немного терпения.

Фото: https://www.flickr.com/photos/m-a-r-t-i-n/16268204621/ by Martin Cooper from Ipswich, UK, CC BY 2.0 Вешенки

Материалы для домашней грибной фермы

Пластиковая бутылка (5-6 литров);

Солома (или аналогичный субстрат);

Мицелий вешенок;

Кастрюля (толстостенная, для термической обработки соломы);

Пульверизатор для увлажнения.

Шаги по созданию грибной фермы

1. Подготовьте бутылку

Разрежьте бутылку на две части: Нижняя — около 1/3 высоты;

Верхняя — оставшиеся 2/3.

На верхней части сделайте вертикальные надрезы и несколько отверстий диаметром 2 см (3-4 ряда в высоту).

2. Обработайте солому

Плотно уложите солому в кастрюлю, залейте дождевой или отфильтрованной водой.

Кипятите 30 минут, затем остудите и отожмите солому, чтобы она оставалась влажной, но без лишней воды.

3. Заполните конструкцию

В верхнюю часть бутылки уложите слой соломы до первого ряда отверстий.

Насыпьте немного мицелия на солому.

Насыпьте немного мицелия на солому. Чередуйте слои, плотно утрамбовывая, до заполнения бутылки.

Повторите процедуру с нижней частью бутылки.

Соедините части и скрепите их скотчем.

4. Выберите место для фермы

Уберите ферму в тёплое место, где нет прямых солнечных лучей.

Опрыскивайте конструкцию из пульверизатора несколько раз в день, поддерживая высокую влажность.

5. Урожай

Через неделю солома заплесневеет — это нормальная часть процесса.

При ежедневном опрыскивании первые грибы появятся через 3 недели.

Уточнения

Вёшенка обыкновенная или вёшенка устричная, или устричный гриб (лат. Pleurotus ostreatus) — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых.

