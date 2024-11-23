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Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона

1:37
Садоводство

Томаты — одна из самых популярных культур среди дачников. Многие предпочитают проверенные сорта, но порой стоит обратить внимание на новые варианты, которые могут приятно удивить вкусом и урожайностью.

Томаты, помидоры
Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–), CC BY 2.0
Томаты, помидоры

5 сортов томатов, которые стоит попробовать

1. Тайга

Среднеранний сорт, который порадует крупными плодами весом до 400 граммов. Подходит для тех, кто ценит баланс между сладостью и кислотностью.

2. Сластёна

Ранне-спелый сорт с говорящим названием. Плоды небольшие, но очень сладкие и ароматные. Прекрасно подходят для свежих салатов.

3. Мойя Верте

Высокоурожайный сорт с крупными плодами, вес которых достигает 350 граммов. Отличный вариант для консервирования и приготовления томатного сока.

4. Синяя Груша Духова

Среднеспелый сорт с большими плодами. Обладает насыщенным вкусом и интересным цветом, что делает его популярным среди любителей необычных томатов.

5. Гавайский ананас

Этот высокоурожайный сорт выделяется своими внушительными размерами: плоды достигают веса в 600 граммов. Отличается мягкой текстурой и сладким вкусом.

Почему стоит попробовать новые сорта

Выбор сортов томатов — это не только возможность получить вкусный урожай, но и шанс добавить разнообразия в огород. Эксперименты с новыми видами помогут найти идеальный вариант для вашего участка.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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