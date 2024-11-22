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Как добиться крупных ягод смородины на своём участке

1:57
Садоводство

Смородина — это одна из самых популярных ягодных культур, радующая стабильным урожаем. Однако размер плодов и их качество могут варьироваться, что часто разочаровывает огородников. Чтобы добиться крупных, сочных ягод, важно правильно выбрать сорт и обеспечить грамотный уход.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by GaardenierMortsel, CC BY-SA 3.0
Смородина

5 шагов к урожаю крупных ягод

1. Правильная посадка

Выберите подходящее место для посадки: оно должно быть хорошо освещённым и защищённым от сильных ветров.

Время посадки: смородину можно сажать весной или осенью, ориентируясь на климатические особенности региона.

2. Подкормка с первых дней

При посадке внесите удобрения прямо в посадочную яму. Это создаст идеальные условия для роста куста. В дальнейшем регулярно подкармливайте растение, используя удобрения, богатые фосфором, калием и органикой.

3. Полив

Смородина влаголюбива, поэтому ей необходимо регулярное увлажнение почвы.

  • Рекомендации по поливу: на обычной почве — 3 ведра воды 1-2 раза в неделю.
  • На песчаной почве — до 5 ведер.
  • Отличный вариант — высадка кустов возле водоёма, если это возможно.

4. Ежегодная обрезка

Регулярно удаляйте старые, повреждённые и больные ветви. Это способствует обновлению куста и повышает его урожайность. Не забывайте убирать ветви с признаками заболеваний.

5. Защита от болезней и вредителей

Вовремя обрабатывайте смородину средствами защиты, подобранными в зависимости от вида вредителей. Регулярный уход помогает избежать потери урожая.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете ежегодно наслаждаться обильным урожаем крупных и ароматных ягод смородины.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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