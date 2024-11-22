Зимой или летом: как правильно поливать алоэ в разные сезоны

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Алоэ — это неприхотливое и полезное комнатное растение, но для его здоровья и привлекательного внешнего вида важно соблюдать несколько простых правил ухода.

Фото: commons.wikimedia. org by Glaue2dk, PDM Кошка закусывает алоэ

Освещение

Алоэ любит свет, поэтому лучше всего разместить его на западном, восточном или южном подоконнике.

Недостаток света : В условиях нехватки света растение вытягивается, его листья мельчают, а внешний вид ухудшается.

: В условиях нехватки света растение вытягивается, его листья мельчают, а внешний вид ухудшается. Переход из тени: Если алоэ долго находилось в тени, не стоит сразу ставить его под прямые солнечные лучи. Приучайте его к свету постепенно.

Полив

Для полива используйте отфильтрованную, кипячёную или отстоявшуюся воду комнатной температуры.

Летом : Важно соблюдать регулярный график полива.

: Важно соблюдать регулярный график полива. Зимой: Поливайте только после полного высыхания грунта.

Удобрения

Используйте специализированные удобрения для суккулентов, внося их только в увлажнённый грунт.

Температурный режим

Летом : Алоэ хорошо переносит пребывание на свежем воздухе, поэтому можно вынести его на балкон или террасу.

: Алоэ хорошо переносит пребывание на свежем воздухе, поэтому можно вынести его на балкон или террасу. Зимой: Обеспечьте растению прохладную зимовку, чтобы сохранить его силы.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

