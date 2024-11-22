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Зимой или летом: как правильно поливать алоэ в разные сезоны

1:14
Садоводство

Алоэ — это неприхотливое и полезное комнатное растение, но для его здоровья и привлекательного внешнего вида важно соблюдать несколько простых правил ухода.

Кошка закусывает алоэ
Фото: commons.wikimedia. org by Glaue2dk, PDM
Кошка закусывает алоэ

Освещение

Алоэ любит свет, поэтому лучше всего разместить его на западном, восточном или южном подоконнике.

  • Недостаток света: В условиях нехватки света растение вытягивается, его листья мельчают, а внешний вид ухудшается.
  • Переход из тени: Если алоэ долго находилось в тени, не стоит сразу ставить его под прямые солнечные лучи. Приучайте его к свету постепенно.

Полив

Для полива используйте отфильтрованную, кипячёную или отстоявшуюся воду комнатной температуры.

  • Летом: Важно соблюдать регулярный график полива.
  • Зимой: Поливайте только после полного высыхания грунта.

Удобрения

Используйте специализированные удобрения для суккулентов, внося их только в увлажнённый грунт.

Температурный режим

  • Летом: Алоэ хорошо переносит пребывание на свежем воздухе, поэтому можно вынести его на балкон или террасу.
  • Зимой: Обеспечьте растению прохладную зимовку, чтобы сохранить его силы.

Уточнения

Ало́э (лат. Áloë) — род суккулентных растений семейства Асфоделовые (Asphodelaceae) подсемейства Асфоделовые (Asphodeloideae), содержащий более 550 видов, распространённых в Африке и на Аравийском полуострове.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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