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Эти растения не нужно сажать возле вишни, чтобы сохранить урожай

1:13
Садоводство

Что нельзя сажать рядом с вишней

Вишневое дерево хуже плодоносит рядом с яблоней. Это связано с тем, что обе культуры страдают от монилиоза. Это грибковое заболевание, которое способно уничтожить весь урожай вишни и яблони. 

Цветущая вишня
Фото: commons.wikimedia. org by RF Vila, CC BY-SA 4.0
Цветущая вишня

Хвойные растения и раскидистые деревья также не подходят в качестве соседей для вишневого дерева. Пасленовые и клубника тоже могут негативно сказаться на урожаях вишни.

Что можно вырастить рядом с вишней

Для получения хороших урожаев вишни дереву необходимо постоянный свет солнца. Даже в рассеянной тени вишневое дерево будет плохо расти. Кроме того, вишня боится холодных ветров и сквозняков, поэтому нужно заранее обеспечить защиту от этого.

Рядом с вишней будут хорошо расти такие растения, как базилик, петрушка, укроп и другая листовая зелень. Рядом с деревом можно посадить низкорослые многолетники. Например, для этого хорошо подходят подснежники, ландыши, первоцветы, фиалки, медуница, хоста, бархатцы, календула.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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