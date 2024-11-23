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Избавьтесь от муравьёв в саду за короткий срок! Вам поможет этот метод

1:06
Садоводство

Как избавиться от муравьев в саду

Опытные садоводы отмечают, что муравьи остро реагируют на яркие запахи. Поэтому высаживайте в своем саду растения с сильным запахом. Аромат лаванды, полыни, петрушки, чеснока, листьев помидоров, молотой корицы, древесного угля, растительного масла, табачной золы, бузины, дикой мяты и цитрусовых хорош для отпугивания муравьев. Чистотел, пижма, календула, горчица и валериана также имеют сильный запах.

Муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5
Муравей

Как избавиться от муравьев на огороде с помощью соды

Чтобы приготовить репеллент от муравьев, смешайте сухой гидрокарбонат натрия и мелкую поваренную соль в соотношении 1 к 1. Рассыпьте смесью стволы деревьев, кустарников и растений.

Также можно смешать соду, сахарную пудру и немного воды, чтобы из смеси получились небольшие шарики. Эти "содовые бомбочки" отлично подходят для избавления от муравьев в саду.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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