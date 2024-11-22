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Из косточки в дерево: как за несколько месяцев вырастить манго на подоконнике

2:06
Садоводство

Желание экспериментировать с экзотическими растениями стало настоящим увлечением. Процесс выращивания манго в домашних условиях начался с покупки максимально зрелого плода. Несмотря на несколько неудачных попыток, в итоге была выбрана правильная методика для посадки косточки.

Манго
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Манго

Первым шагом стало аккуратное извлечение ядра из косточки, которая не имела щелочек. Для этого оболочку аккуратно распилили, что дало доступ к самому ядру. Далее, косточку нужно было очистить от остатков мякоти и поместить в стакан с водой на две недели, меняя воду ежедневно. Однако из-за нетерпения этот этап был немного ускорен, и косточка была раскрыта заранее.

После этого подготовили контейнер с влажной землей и поместили ядро на бок, присыпав его тонким слоем земли. Контейнер закрыли крышкой, которую снимали ежедневно на несколько минут.

Рост манго был более быстрым, чем ожидалось: на 5-й день появилось первое зачаточное растение, а на 7-й день уже был полностью расправившийся росток. Через 17 дней растение обзавелось четырьмя настоящими листьями.

После появления первых крупных листьев было решено пересадить манго в новый горшок методом перевалки, не заглубляя корневую шейку. Важно было обеспечить хороший дренаж и создать оптимальные условия для дальнейшего роста.

Манго проявило активность и быстро развивалось, хотя в сентябре его рост замедлился, и растение вступило в период покоя. Новые листья появились только в феврале, когда деревце получило больше солнечного света.

Манго требовало регулярного ухода, включая поддержание влажности и опрыскивание. Раз в несколько недель добавлялся удобрение, а в зимнее время полив и подкормки оставались неизменными. Важно было избегать сквозняков и держать растение подальше от горячих батарей, чтобы не повредить его.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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