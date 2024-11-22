Кактус может выжить при любом уходе, если правильно поливать

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кактусы известны своей неприхотливостью и способны выживать даже при недостатке внимания со стороны владельцев. Однако существует одно важное условие, которое определяет их выживаемость — правильный полив. Эксперты, такие как агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, подчеркивают, что именно полив играет ключевую роль в поддержании здоровья кактусов.

Фото: unsplash.com by Fancy Crave, PDM Кактус

Первое, что следует учитывать при поливе, — это качество воды. Вода из-под крана может содержать вещества, которые не полезны для кактусов. Поэтому рекомендуется фильтровать воду перед поливом.

Кроме того, воду можно смягчать с помощью уксусной кислоты. Для этого достаточно добавить три капли на четыре стакана воды. Это поможет избежать накопления солей, которые могут навредить растению.

Особое внимание стоит уделить режиму полива в зависимости от сезона. Летом и весной кактусы нуждаются в более частом поливе, в то время как зимой и осенью количество поливов должно быть значительно уменьшено.

В зимний период, когда кактусы находятся в состоянии покоя, полив вообще прекращается. В это время растение не требует влаги, и полив может даже привести к гниению корней. Исключение составляют цветущие кактусы, которые в зимние месяцы требуют умеренного полива — не более двух раз в месяц.

Подытоживая, можно сказать, что правильный полив является одним из ключевых аспектов ухода за кактусами. Приспособление к режиму полива в зависимости от времени года и качества воды позволяет растению сохранять здоровье и долгие годы радовать своим видом.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

