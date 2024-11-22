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Как подготовить почву для жимолости и избежать ошибок при посадке

2:08
Садоводство

Жимолость садовая — это культура, известная своими ранними и полезными ягодами. Она адаптирована к суровым климатическим условиям, но при этом может страдать в южных регионах из-за высоких температур и неправильных почвенных условий.

Жимолость
Фото: Max071086 by commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0
Жимолость

Важно, чтобы почва для жимолости была рыхлой, хорошо пропускала воду и воздух, а также была достаточно структурированной. Некоторые садоводы неправильно оценивают состояние земли, что приводит к проблемам в выращивании этой культуры.

Почва для жимолости не требует строгих условий кислотности — она может расти в почвах с pH от 4,5 до 7,5, что позволяет ей адаптироваться как на слегка кислых, так и на слабощелочных грунтах.

Однако физико-механические свойства грунта играют важную роль. Например, чернозем, хотя и является плодородным, может затруднять рост жимолости из-за своей плотности и низкой проницаемости для воды и воздуха. При засухе грунт затвердевает, а при дожде становится слишком влажным, что наносит вред корневой системе.

Для улучшения структуры почвы рекомендуется добавлять известь, перегной или кислый торф, чтобы улучшить водопроницаемость и воздушную проницаемость. Это поможет культуре развиваться. На слишком плотных или песчаных почвах нужно заменять грунт на специально подготовленную смесь, состоящую из торфа, перегноя и дерновой земли.

Особенно важно следить за качеством почвы на юге, где сильная жара может сильно затруднить рост растения. Рекомендуется сажать жимолость на солнечных местах с притенением от горячих лучей или использовать вьющиеся растения и перголы для создания тени.

Подготовка почвы для жимолости требует внимательности: компоненты для смеси должны быть просеяны через сито и тщательно перемешаны с удобрениями. Это поможет избежать ошибок при посадке и обеспечит успех в дальнейшем выращивании.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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