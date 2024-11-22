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Как найти желанные грузди в лесу

Садоводство

Грузди — это грибы, которые растут на умеренно влажных почвах в различных лесах, включая лиственные и хвойные. Чтобы успешно собрать их, важно понимать, где именно искать эти грибы и в какое время.

Еловый лес
Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM
Еловый лес

Грузди предпочитают березовые, осиновые рощи, а также леса с тополями, буками и хвойными деревьями. Они образуют симбиоз с деревьями, что способствует их росту, и чаще всего встречаются в старых лесах, где грибница уже развита.

Погодные условия играют ключевую роль в росте груздей. Первые грибы появляются в середине лета, но массовое плодоношение начинается в августе и сентябре, когда температура в лесу стабилизируется на уровне 8-10 градусов Цельсия.

После дождя, когда влажность почвы повышается, грузди начинают активно развиваться. Оптимальные условия для их роста — это влажная, но не болотистая земля, с умеренным уровнем света.

Грузди быстро растут, и их жизненный цикл занимает всего около двух недель. Важно помнить, что грибы достигают лучших вкусовых качеств через 7-10 дней после дождя, и собирать их стоит именно в этот период. После этого они становятся менее вкусными и плотными.

Для успешного сбора груздей нужно знать, что они предпочитают скрываться под слоем опавших листьев, хвои или травы. Грибники используют палки, чтобы осторожно отодвигать листву и обнаруживать грибы, которые сливаются с лесным фоном. При сборе важно аккуратно срезать грибы ножом или, аккуратно покручивая, вырывать их, чтобы не повредить грибницу.

Грузди встречаются по всей России, от Подмосковья и Сибири до Калининградской области. В каждом регионе есть свои особенности и лучшие места для сбора этих грибов, о которых можно узнать, обратившись к местным грибникам.

Уточнения

Мле́чник (лат   lang="la">Lactárius) — род пластинчатых грибов семейства Сыроежковые (лат. Russulaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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